Mondiali juniores di tuffi, Elisa Pizzini conquista l'argento nel trampolino da un metro  - BergamoNews

I Mondiali juniores sono iniziati nel migliore dei modi per la Bergamo Tuffi.

La formazione cittadina è infatti salita sul podio iridato grazie a Elisa Pizzini che ha conquistato l’argento nel trampolino da un metro.

Dopo aver sfoderato il proprio talento agli Europei Giovanili, la 16enne veronese si è ripetuta al Liko Sport Centre di Kiev sfiorando il titolo nella categoria “girl B” conquistato da Johanna Krauss.

Nonostante una piccola sbavatura all’ingresso dell’avvitamento rovesciato, l’atleta in forza alla squadra orobica ha chiuso le eliminatorie alle spalle della tedesca totalizzando 316 punti, distante diciotto lunghezze dalla testa della classifica.

L’azzurra allenata da Dario Scola non si è però data per vinta migliorandosi nettamente in finale terminando le proprie fatiche con 339.20 punti e stupendo in particolare nel doppio e mezzo avanti che le ha consentito di recuperare terreno alla giovane tedesca.

Discorso diverso invece per il compagno di squadra Stefano Belotti che non è riuscito a centrare l’accesso alla sfida decisiva nel trampolino da 3 metri “boys A”.

In grado di completare al meglio i tuffi obbligatori, il 17enne di Alzano Lombardo ha commesso diversi errori nei liberi che non gli hanno permesso di andare oltre il quattordicesimo posto assoluto, lontano sette lunghezze dalla qualificazione.

