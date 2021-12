La fiction su Carla Fracci, Oblivion o Spartacus? La tv del 5 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 5 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Carla”. Campagna lombarda, 1944. Sotto il cielo solcato dai bombardieri americani una bambina trova conforto nel quieto volo di libellule che danzano nel vento sopra un ruscello. Ventisei anni dopo un taxi attraversa Milano; a bordo, la stessa bambina, è ora l’icona del balletto italiano, acclamata sui più importanti palcoscenici del mondo: Carla Fracci. La attende nel suo studio l’amico e partner di ballo Rudolf Nureyev, che le propone di riportare in scena alla Scala lo Schiaccianoci di Cajkovskij. La sfida è tanto intrigante quanto folle: solo cinque giorni alla prima del balletto e una coreografia durissima per un fisico fermo da oltre un anno per la nascita del figlio Francesco…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il momento di cambiare”: tre uomini fanno irruzione all’Heptagon Labs, uccidendo molti dei presenti e rubando una tecnologia brevettata. La squadra indaga con l’aiuto di Sienna, una ragazza sorda sopravvissuta all’attentato…

Su RaiTre alle 20 ci sarà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Italia1 alle 21.20 verrà proposto il film “Oblivion”, film d’azione del 2013 scritto e diretto da Joseph Kosinski. Siamo nella seconda metà degli anni 2000. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare che gli umani hanno combattuto e vinto contro gli invasori alieni. La Luna è stata distrutta e questo ha causato terremoti, tsunami e diversi sconvolgimenti che hanno reso il pianeta una landa desolata. In seguito alla devastazione, l’umanità è in esodo su Titano mentre sul nostro mondo gli ultimi sopravvissuti si battono per salvaguardare i macchinari che prosciugano le risorse naturali dalla distruzione degli alieni.

Canale5 alle 21.20 proporrà “All together now”, condotto da Michelle Hunziker

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “Above Suspicion”; su La5 alle 21.05 “Il miracolo di Natale di Maggie” e su Iris alle 20.55 “Spartacus”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”, che prosegue con il 2° episodio de ‘Il leggendario regno di Komodo’, dove vedremo danzare le mante e ammireremo la bellezza delle acropòre. Subito dopo, Lorenzo di Majo, in un viaggio in Sardegna, andrà a scoprire i segreti che permettono alla gente dell’Ogliastra di vivere così a lungo.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “I Griffin”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!