Incertezza da contagio e nuove norme sul green pass: gli alberghi chiedono aiuto - BergamoNews

Strutture ricettive in difficoltà, tra chi non ha mai più riaperto e chi sta pagando ora gli effetti della variazione delle norme: il grido d’allarme è quello di Asshotel-Confesercenti, lanciato all’Adnkronos tramite il vicepresidente vicario Nicola Scolamacchia.

L’associazione di categoria chiede al governo un aiuto su specifici casi concreti legati al calo di fatturato, all’utilizzo della cassa integrazione e al calo dell’occupazione delle camere.

Alla vigilia del ponte dell’8 dicembre, il bilancio non è in linea con le previsioni: prenotazioni più basse rispetto a quanto preventivato, con un tasso di occupazione negli alberghi che oscilla tra il 50 e il 60%.

A pesare è l’incertezza dovuta alla diffusione della variante Omicron e all’aumento sensibile dei contagi, ma anche alle norme cambiate di recente sulla validità del Green pass che ne impone il possesso per accedere alle strutture: elemento che ha anche causato delle disdette.

Le speranze, oggi, si posano tutte sulle festività natalizie e sul Capodanno: con maggiore tempo a disposizione e maggiore chiarezza sui criteri da rispettare per l’accesso possono essere una boccata d’ossigeno per il settore alberghiero, che può beneficiare anche di eventi e manifestazioni che le località di “vacanza” stanno facendo di tutto per confermare.

