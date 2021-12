Due ventenni violentate sul treno e in stazione: "Attivati controlli sulla linea Laveno-Treviglio" - BergamoNews

Due violenze sessuali, identiche, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra su un treno della tratta Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona: a denunciarle due ventenni nella serata di venerdì 3 dicembre,

Poco dopo le 22 le ragazze, che non si conoscono, hanno riferito di essere state aggredite da una coppia di uomini: in un caso la violenza sessuale è stata consumata, mentre nell’altro è stata solo tentata in quanto la giovane è riuscita a opporsi e a dileguarsi.

Mentre sul caso sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, orientate all’identificazione degli autori delle violenze, è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato: “Voglio esprimere la mia solidarietà alle due ragazze che venerdì sera sono state aggredite sessualmente da due uomini, probabilmente stranieri, mentre viaggiavano sulla linea ferroviaria Milano-Varese. Una di loro è riuscita a sfuggire agli aggressori e ha chiamato il 112. Quanto accaduto riporta alla ribalta il tema della sicurezza sui convogli, soprattutto negli orari serali. La Polizia ha già attivato dei servizi di controllo sulla linea Laveno-Treviglio e li potenzierà sulle altre linee, purtroppo però l’organico degli agenti non è sufficiente a garantire controlli capillari su tutte le linee e i convogli”.

