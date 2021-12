Elezioni provinciali, Benigni: "Centrodestra diviso e squalificato regala la presidenza al Pd" - BergamoNews

Bergamo. “Un centrodestra diviso e squalificato, quello che si presenterà alle prossime elezioni provinciali” così lo definisce il Deputato bergamasco del gruppo Misto, Stefano Benigni.

Il 18 dicembre, gli Amministratori locali bergamaschi saranno infatti chiamati al voto per eleggere il nuovo Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Delle 4 liste in campo, ben 3 si riconoscono nell’area di centrodestra, una in quella di centrosinistra così come l’unico candidato Presidente, chiara espressione del Partito Democratico.

“È evidente come in questa tornata elettorale, la classe politica dirigente locale dei partiti di centrodestra si sia totalmente squalificata. Il Coordinatore provinciale della Lega – continua Benigni – ha deliberatamente scelto di non convocare un tavolo di confronto con le altre anime del centrodestra, regalando di fatto la Provincia al Partito

Democratico. È giusto che gli Amministratori della Lega, degli altri partiti e delle liste civiche di area centrodestra che sono chiamati al voto, lo sappiano perché quello che è successo va contro le logiche politiche ed è inaccettabile”.

Secondo il deputato “la scelta di appoggiare un candidato Presidente del PD è stata fatta dalla dirigenza locale della Lega senza un confronto preventivo con gli alleati. Siamo proprio sicuri che anche la base della Lega

condivida questa posizione? Una decisione che fa emergere anche la grande debolezza del segretario Invernizzi di non saper individuare neppure tra i suoi eletti e nella propria classe dirigente, una figura idonea a candidarsi Presidente”.

Una decisione che, dichiara Benigni “ha frantumato il centrodestra in 3 liste: quella dei Civici Moderati per Bergamo – che sostengo convintamente – che coinvolge i tanti Amministratori che hanno scelto di essere liberi dalle imposizioni di partito, quella di Forza Italia che si presenta insieme ad ex transfughi del PD e che quindi si posiziona in modo confuso tra destra e sinistra, mentre Fratelli d’Italia è stata messa ai margini nella lista Lega ed è stata costretta ad annunciare scheda bianca sul voto del Presidente”.

Con queste premesse, sostiene “sarà molto difficile anche riportare il centrodestra alla guida della città di Bergamo. Salvini da oggi farà più fatica a dire che il Pd governa senza i voti e senza aver vinto le elezioni perché il suo riferimento in bergamasca è andato ben oltre: con un centrodestra al 60% ha regalato la provincia al PD. Nel Partito Democratico, con questo regalo, quest’anno si festeggia il Natale con anticipo”.

“Una scelta incomprensibile quella della Lega, in una tornata elettorale importantissima perché – conclude Benigni – legata alle sfide del Pnrr, che dovranno necessariamente vedere la provincia di Bergamo protagonista, per permettere una vera ripartenza del territorio bergamasco dal punto di vista economico, infrastrutturale e ambientale”.

