Covid: a Bergamo 242 nuovi positivi, 4.533 in Lombardia, 147 i morti - BergamoNews

Sono 147 i morti per Covid registrati oggi in Lombardia.

Secondo il bollettino della Regione di sabato 4 dicembre, in Lombardia si registrano 4.533 nuovi casi di coronavirus a fronte di 42.276 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un rapporto nuovi positivi/tamponi pari al 10,7%.

A Bergamo le persone contagiate nelle ultime 24 ore sono 242.

Ancora in calo i ricoveri, sia nei reparti di terapia intensiva, con 822 ricoveri in totale, 14 in meno di ieri, sia negli altri reparti (6.792, meno 233). I guariti/dimessi sono 6.015.

I dati di oggi

nuovi positivi 4.533

tamponi effettuati 42.276

ricoveri in terapina intensiva 822 (-14)

ricoveri nei reparti 6.792 (-233)

decessi 147

I casi per provincia

Milano 1.463

Brescia 442

Monza e Brianza 461

Varese 490

Como 337

Pavia 280

Bergamo 242

Mantova 268

Cremona 122

Lecco 121

Sondrio 82

Lodi 89

