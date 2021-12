Claudio Baglioni, Operazione piovra o Dragon Trainer? La tv del 4 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 4 dicembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli.

Canale5 alle 21.40 prenderà il via “Ua’ – Uomo di varie età”, il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da Claudio Baglioni.

Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer.

Tre serate-evento uniche e irrinunciabili tra grande musica, coreografie e performance spettacolari, allestite in spazi scenici sorprendenti che cambiano a ogni numero, con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti.

Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati – illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione – insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Dopo l’esordio di sabato 4 dicembre, “Uà – Uomo di varie età” proseguirà su Canale 5 per altri due sabati, l’11 e il 18 dicembre.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Pensiero positivo” e “Cambio di rotta”.

Nel primo, Mumford e Hicks riescono a trovare una pista che li conduce all’assassino di una ragazza avvenuto 15 anni prima. Hondo decide di concedere un prestito a Darryl e Leroy per aprire la loro attività…

Nel secondo, due bambine, maltrattate dal padre, vengono salvate dalla squadra di Hondo. Luca, intanto, torna dalla Germania mostrando di non aver perso il suo smalto…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Octopussy – Operazione piovra”; su Italia1 alle 21.20 “Dragon trainer”; su Rai4 alle 21.20 “Gli uomini d’oro”; su Iris alle 20.55 “Blood diamond – Diamanti di sangue”; e su Italia2 alle 21.10 “Wolfman”.

Su Rai5 alle 21.20 andrà in scena “Edificio 3. Storia di un intento assurdo”. Lo spettacolo è ambientato in un vecchio ufficio di una grande azienda pubblica. Moni, Sandra ed Héctor sono colleghi e condividono quello spazio e amori, tradimenti, equivoci, desideri, ambizioni, frustrazioni, sogni vengono a galla nelle loro interazioni quotidiane.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – L’amore non ha prezzo”; su La5 alle 21.25 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

