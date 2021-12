Chiusi due negozi di via Paglia e Novelli: multe e denunce per i titolari - BergamoNews

Bergamo. Telecamere di videosorveglianza attiva ma senza autorizzazione, irregolarità nella compilazione della documentazione d’esercizio e scarsa igiene all’interno del magazzino.

Un negozio etnico di via Paglia è stato chiuso fino a quando le situazioni irregolari non verranno sanate e al titolare è stata elaveta una sanzione di 2mila euro.

Un altro esercizio in via Novelli è stato chiuso per 5 giorni per violazione delle normative Covid.

Le irregolarità sono state scoperte nell’ambito della consueta attività di controllo degli esercizi pubblici da parte della divisione PASI della Questura di Bergamo, unitamente all’Ispettorato del Lavoro – Nucleo Carabinieri e dell’ATS di Bergamo, svolta nel centro cittadino nei pressi della Stazione Ferroviaria.

Il titolare dell’esercizio di via Paglia è stato inoltre deferito all’Autorità giudiziaria per l’impiego di due lavoratori irregolari sul territorio nazionale, uno dei quali, sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione.

All’interno di un esercizio di vicinato di Via Novelli è stato invece rintracciato un avventore che, oltre ad essere sprovvisto di mascherina di protezione, risultava anche colpito da un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Bergamo emesso dal Questore di Bergamo.

Il cliente è stato pertanto denunciato in stato di libertà per la violazione di tale provvedimento e sanzionato amministrativamente per la recidiva al mancato utilizzo della mascherina di protezione. Anche il gestore è stato sanzionato per la violazione della normativa Covid.

