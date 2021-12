Bergamo: un milione di euro per riasfaltare più di 50mila metri quadrati di strade - BergamoNews

Bergamo. Saranno oltre 50mila i metri quadrati di strade che il Comune di Bergamo prevede di rimettere a nuovo il prossimo anno in città: 51.387mq per la precisione, perfettamente ripartiti tra quartieri, centro città e Colli di Bergamo, con un elenco di strade deliberato dalla Giunta comunale.

Il progetto – a cui seguirà poi l’iter di aggiudicazione dei lavori, che quindi avranno luogo nell’arco del 2022 – ha valore di un milione di euro: cifra tonda, quindi, a dimostrare un incremento della spesa che il Comune di Bergamo ha deciso di destinare alla voce annuale delle manutenzioni delle strade cittadine, anche in vista del grande appuntamento con la Capitale Italiana della Cultura 2023.

Le strade che saranno oggetto di lavori nel prossimo anno saranno:

via Baioni, via Borfuro e Piccinini, via Castagneta, via del Carroccio, via Crocefisso, via Fara, via Frizzoni, via Ruggeri da Stabello, via Rosmini, Adua, Vittorio Emanuele, via Stoppani e via Casalino, via Suardi, via Sudorno, Astino, via Vetta. Oltre a 1200 metri quadrati di marciapiedi di varie vie.

“Abbiamo deciso – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – di destinare ancora più fondi a questo importante intervento annuale di manutenzione delle nostre strade, così sentito e atteso dai nostri concittadini. Dopo i tanti interventi intrapresi quest’anno, altrettanti ne seguiranno nel prossimo anno, con un attenzione particolare alle vie dei Colli e alle principali direttrici di traffico di nord ovest della città. L’obiettivo è quello di imprimere un’ulteriore accelerazione ai lavori di manutenzione e di asfaltatura in città anche in vista dell’appuntamento del 2023: avremo un 2022 particolarmente impegnativo sulle nostre strade, per farci trovare il più possibile pronti a Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, momento che può rivelarsi tra i più significativi per il rilancio della nostra città”.

