Bergamo e i collegamenti con l'Europa, Sonzogni: “Le modalità di transito da non perdere” - BergamoNews

Bergamo. “Le cose accadono perché si fanno delle scelte o perché non si fanno più determinate scelte e noi dobbiamo prepararci a questo nuovo scenario del sistema autostradale” inizia così la spiegazione di Felice Sonzogni, architetto e già assessore provinciale alla mobilità, nello spiegare il futuro della mobilità bergamasca collegata alle grandi arterie europee.

La sua analisi nasce dalla Commissione mobilità e infrastrutture di Aci Bergamo, che presiede. Un gruppo di lavoro voluto da Valerio Bettoni, presidente dell’Aci orobica.

Bergamo rischia di essere tagliata fuori dai grandi corridoi europei di collegamento?

Per rispondere a questa domanda non dobbiamo porci solamente nella visione dei trasporti, ma anche in quella territoriale. Bisogna avere ben chiaro la scala e le relazioni che ci interessano e che possano essere utili per il nostro territorio. Sicuramente la scala europea è da tenere molto in considerazione vista l’economia e la vocazione del nostro territorio in una scala commerciale di questo livello. I segnali purtroppo della fattibilità di alcune infrastrutture che ci permetterebbero di stare in questa rete, sono segnali in parte anche negativi. Cioè, alcune di queste infrastrutture le abbiamo un po’ o in parte abbandonate o sono ferme al palo.

Partiamo dal collegamento autostradale? A che punto siamo?

Con realismo dobbiamo rilevare che, rispetto a programmi di grande scala, si è rinunciato ad inserire il territorio bergamasco nella grande rete di mobilità in Europa. La politica e le istituzioni non le hanno sostenute: A4 e BreBeMi non sono sufficienti per restare sul corridoio 5 Lisbona-Kiev. La cancellazione della tratta bergamasca della Pedemontana, nel tratto tra Vimercate e Osio Sotto, e questa è una gravissima penalizzazione per il territorio bergamasco. primo perché non restiamo in modo compiuto dentro il sistema autostradale e poi, per il collegamento Bergamo-Treviglio, perde efficacia. Questo è una doppia penalizzazione che farà viaggiare più in basso, nella pianura, il collegamento con il corridoio 5 escludendo la parte nord della provincia Bergamasca.

E con il sistema ferroviario va meglio?

Sarebbe utile che lo studio vedesse coinvolta non solamente Aci, ma tutte le istituzioni. E la politica qui è chiamata a fare una riflessione profonda perché è un tema che nel recentissimo passato si puntava molto sia per il trasporto delle persone sia per il trasporto delle merci. Per trasferire quote di mobilità da un sistema all’altro. Alcune cose sono accadute, ma altre no”

Che cosa è accaduto?

Abbiamo fatto il raddoppio della Bergamo-Treviglio, abbiamo avviato e porta avanti i progetti della tramvia, qualche segnale in questa direzione c’è. Ma vediamo quanto siano complessi i diversi progetti. Poi guardando al futuro avremo il collegamento con l’aeroporto, avremo il collegamento della T2 con la tramvia fino a Villa d’Almè. Avremo un intervento, anche se parziale, verso Ponte San Pietro, ma non avremo i grandi collegamenti europei.

Che cosa non si fa o si farà?

Non si farà il collegamento con l’asse europeo Nord-Sud Rotterdam-Genova che potrebbe passare sul territorio bergamasco. È un’iniziativa che per noi si chiama Seregno-Levate, ma in realtà è la discesa dal Nord Europa attraverso la Svizzera e il San Gottardo, verrebbe sul territorio bergamasco per poi assestarsi su Treviglio. Diventerebbe il grande crocevia. Purtroppo di questo non c’è più nulla e rischiamo di perdere la grande connessione europea.

A che cosa stiamo assistendo?

Alla grande mancanza di trasferimento di materie dalla gomma al ferro per le merci. Il tema dell’interporto, come ruolo di connessione tra Nord e Sud Europa e tra Est ed Ovest che si doveva concentrare su Treviglio è tramontata, perduta, dimenticata. In compenso stiamo assistendo a grandi fenomeni di localizzazione di logistica di grandi funzioni sull’asta di Brebemi. I grandi trasferimenti della logistica dalla gomma al ferro – con interporti e piattaforme logistiche – non stanno avvenendo. La questione è ancora molto lontana. C’è un’ipotesi di localizzazione, ma è il sistema di intermobilità che ci aspettiamo. E questo cosa produrrà? Produrrà un handicap delle realtà bergamasche, dell’economia bergamasca per trasferire le sue merci nella grande rete europea.

Con l’aeroporto che partita giochiamo?

Qui la partita per l’aeroporto e del suo sviluppo possiamo dire che è a buon punto. Non si può dire vinta perché la gara è sempre in essere. Però la connessione europea c’è, nessun dubbio. Ci sono solamente due temi: il primo che la realtà bergamasca sia capace lei stessa di trarne dei benefici e, secondo, come raggiungere l’aeroporto sia con la gomma sia con il ferro. La scelta del treno per Orio poteva essere un’occasione per poi collegare la bassa prolungando la tratta fino a Romano di Lombardia, ma così non sarà.

