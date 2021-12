Sottotitoli e lingua dei segni, Camera dei Deputati più accessibile grazie alla bergamasca Termini - BergamoNews

È stata accolta l’istanza presentata dalla deputata bergamasca Guia Termini (Gruppo Misto), in prima linea nelle battaglie a favore delle persone più fragili.

Il collegio dei Questori ha deliberato che a partire dal 15 dicembre, in via sperimentale, si proceda alla sottotitolazione in diretta degli interventi svolti nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni, anche assicurando l’interpretazione LIS (lingua italiana dei segni) in occasione di sedute di particolare importanza.

“In questi anni ho cercato di portare l’attenzione del Parlamento sull’importanza dell’inclusione sociale per tutti, soprattutto per le persone con disabilità sensoriali – commenta Termini -. La necessità della sottotitolazione, in particolare, è diventata urgente in questi due anni di pandemia. Per capirlo basta prendere qualsiasi video in cui la persona che parla indossa la mascherina, togliere l’audio e provare a capire il messaggio senza poter leggere il labiale”.

“Il presidente Fico ha annunciato che dal 15 dicembre partirà la sperimentazione di sottotitolazione in tempo reale delle sedute della Camera dei Deputati – conferma la deputata bergamasca -. Ringrazio molto il presidente e il collegio dei Questori per essere riusciti a ottenere, in questa legislatura, un risultato che sembra piccolo ma che, invece, è estremamente importante per abbattere quelle barriere invisibili che ogni giorno ostacolano la vita di molte persone”.

