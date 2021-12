Si scia a due passi dal mare grazie al manto della Neveplast - BergamoNews

Una pista artificiale per lo sci di fondo, lunga 400 metri, presente dal 4 dicembre al 9 gennaio lungo il litorale di Caorle, realizzata grazie all’innovativo materiale ideato dalla bergamasca Neveplast.

È la prima volta in Veneto che una pista di questo tipo viene allestita sulla costa. Un sogno per molti sciatori. O forse solamente un progetto cui nessuno aveva mai pensato finora, ma che diverrà realtà in occasione di “Caorle Wonderland” (edizione 2021/22), la maratona di eventi natalizi che segna la nascita della stagione invernale per la città di Caorle.

La grande novità dell’edizione in partenza domenica 4 dicembre è appunto la “skii-country”. Una pista per praticare lo sci di fondo posizionata lungo il litorale della città “perla dell’Adriatico”.

Adulti e bambini potranno utilizzarla tutti i giorni dal 4 dicembre al 9 gennaio, dalle 10 alle 20, portando con sé i propri sci oppure noleggiandoli direttamente sul posto. Sarà presente infatti un apposito servizio di noleggio sci, oltre ad un servizio di controllo atto a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Un’occasione unica per provare lo sci in riva al mare. Il punto di partenza del percorso è situato nei pressi del Santuario della Madonna dell’Angelo, lungo la scogliera, luogo iconico della città di Caorle. E l’intera pista si sviluppa lungo la costa, accompagnando lo sciatore in un percorso suggestivo, con il mare da una parte e le luci natalizie della città dall’alta.

La pista è stata realizzata dall’azienda di Albano Sant’Alessandro, leader nella realizzazione di piste da sci artificiali in manto sintetico certificato. Una scelta fatta dagli organizzatori in ottica green: si potrà scivolare su una superfice sintetica, che però dà le stesse sensazioni della neve e del ghiaccio (e permette un risparmio enorme nel consumo di energia per non dover mantenere a basse temperature il ghiaccio stesso).

È la prima volta che sul litorale veneto ci sarà la possibilità di provare lo sci da fondo a due passi dal mare.

