Rfi avvia la gara per nuove tecnologie alla stazione di Bergamo - BergamoNews

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha avviato il bando di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Apparato centrale computerizzato (Acc)* della stazione di Bergamo per un importo pari a circa 9,5 milioni di euro.

Si tratta di un intervento prioritario per lo sviluppo del nodo di Bergamo, propedeutico al raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo – Montello, il PRG, la nuova stazione e per il nuovo collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio.

Le nuove tecnologie di segnalamento ferroviario, tra le più avanzate al mondo, incrementeranno l’affidabilità dell’infrastruttura e una migliore gestione della circolazione ferroviaria in termini di regolarità e puntualità dei treni. Inoltre la loro attivazione sarà propedeutica a realizzare tutti gli interventi del PNRR previsti. I nuovi sistemi porteranno benefici anche nei processi di manutenzione dell’infrastruttura grazie a sistemi informatici di diagnostica predittiva che prevengono l’insorgenza di avarie improvvise.

* Apparato centrale computerizzato (Acc) consente agli operatori, sfruttando le potenzialità offerte dall’elettronica, una migliore operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle situazioni di criticità. La modularità dei componenti ottimizza anche gli aspetti manutentivi dell’apparato

