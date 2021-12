Giornata delle persone con disabilità: iniziative e mostra fotografica sul Sentierone - BergamoNews

Bergamo. La giornata internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre è un’occasione importante per celebrare il valore dell’inclusione e per combattere ogni forma di discriminazione delle persone con disabilità. La città di Bergamo offre numerose occasioni di integrazione e di promozione dell’autodeterminazione delle persone con disabilità grazie ad un percorso condiviso tra l’Amministrazione comunale, le Cooperative sociali del territorio, le Associazioni, la scuola e le famiglie.

ALCUNI DATI

Per quanto riguarda le situazioni in carico ai Servizi sociali, ad oggi sono 473 le persone seguite di cui 412 adulti e 61 minori, questi ultimi inseriti in progetti domiciliari e nelle iniziative estive previste all’interno del progetto cittadino sull’inclusione Estate insieme per tutti).

Agli adulti sono dedicati diversi interventi a seconda del progetto personalizzato.

Nei servizi socio assistenziali e socio educativi diurni, come i Centri Diurni Disabili e Centri Socio Educativi sono presenti 85 cittadini con disabilità complesse. Negli altri servizi territoriali, che vanno dai progetti socio occupazionali, ai laboratori delle autonomie, al progetto Senzacca per il tempo libero, alla residenzialità leggera negli appartamenti della città, ne sono invece presenti 150.

Nelle strutture residenziali, di città e provincia, sono inserite complessivamente 54 persone con disabilità.

Per quanto riguarda l’assistenza educativa scolastica, si tratta di interventi integrati e personalizzati in grado di favorire il raggiungimento dell’autonomia personale e sociale della persona con disabilità, nella prospettiva della costruzione di opportunità in grado di aprire scenari per un progetto di vita. La loro definizione è parte integrante del PEI – Piano Educativo Individualizzato scolastico, nonché del progetto di futuro del bambino e della sua famiglia.

Nell’anno scolastico 2021, gli alunni con assistenza educativa scolastica sono circa 570, in aumento rispetto ai 506 del 2020.

LE INIZIATIVE

Il programma dedicato alla Giornata internazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità prevede quest’anno una serie di iniziative realizzate in collaborazione con le Associazioni che partecipano al Tavolo di coprogettazione del Comune di Bergamo: ANFFAS Bergamo, Omero, Associazione Genitori Presolana Acca, Phb, Spazio Autismo, Uici, Associazione Genitori Costruire Integrazione, Uildm, San Paolo In Bianco, Aipd, Cbi, Aatc, I Pellicani, Adb, Dinamico, Ens.

La costruzione del palinsesto 2021, ha visto inoltre la partecipazione speciale del Collettivo Roboante e del Liceo Classico Paolo Sarpi di Bergamo

Primo appuntamento, la mostra fotografica “Con le mani. Con l’anima”, sul Sentierone fino dal 2 al 9 dicembre, che ritrae, negli scatti del fotografo Alessandro Villa, alcuni ragazzi disabili durante la quotidianità delle loro diverse esperienze di inserimento e integrazione nelle associazioni, nelle cooperative e nelle scuole del territorio bergamasco. Emergono volti, sguardi, gesti e mani intente ad agire. Simboli che raccontano le esperienze vissute e l’incontro di mondi, una volta paralleli, oggi sempre più vicini.

Particolarmente significativa la collaborazione con la Commissione Volontariato del Liceo Classico Paolo Sarpi di Bergamo riguardante un progetto sull’Odissea, che ha visto la partecipazione di alcuni ragazzi delle Associazioni Costruire Integrazione e Spazio Autismo, attive sul territorio di Bergamo da diversi anni a favore di persone con disabilità. A questo laboratorio appartengono quattro degli scatti più significativi dell’esposizione.

La mostra è stata curata da Oros, agenzia di marketing territoriale del sistema Orobie, che ha seguito la realizzazione creativa e l’organizzazione del progetto.

“Con le mani. Con l’anima” è leggibile anche in Braille. A seguire,

Giovedì 2 dalle 18.30 alle 20.30

ExSa – Ex Carcere Sant’Agata Bergamo

VIA LE MANI DAGLI OCCHI

Laboratorio esperienziale di danza contemporanea a cura di Roboante

Condotto da Sara Ubbiali, laureata in psicologia, danzatrice, educatrice e certificata conduttrice per interventi di danza pedagogico-educativa. Laboratorio aperto a vedenti, ipovedenti e non vedenti.

Accesso gratuito- Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti

Per info e iscrizioni: prenotazioni@roboante.com – Arianna 3343828832

Venerdì 3

In tutte le scuole della città

SPORT PER TUTTI

Distribuzione alle alunne, agli alunni e alle loro famiglie di alcuni volantini riguardanti le attività delle Associazioni del territorio che si occupano dello sport come relazione, gioco e socializzazione per la crescita personale, l’autonomia e la piena inclusione per tutti.

Venerdì 10 dalle 20.30 alle 22.30

Auditorium Via Largo Guglielmo Rontgen, 4A Bergamo (Zona Loreto)

Presentazione del libro “GOCCIA DOPO GOCCIA L’OCEANO”

di Manuela Bona, Giovanni Pellegrino, Domenico Tripodi

Con la partecipazione dell’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina

Il libro sarà accessibile anche per persone non vedenti ed ipovedenti su supporto digitale

Per info e prenotazioni: info@anffas.bg.it – 347.1022652

Sabato 11 dalle 15.00 alle 19.00

Domenica 13 dalle 8.00 alle 12.00

DIRETTE DEI CAMPIONATI ITALIANI SERIE A DI TORBALL

Collegamento https://www.facebook.com/FISPIC alla voce “DIRETTA”

“I Servizi sociali operano da sempre in una logica di progetto di vita il più possibile personalizzato e inclusivo delle persone con disabilità, e di supporto alle loro famiglie. Il Tavolo delle Associazioni cittadine, promosso nel 2019 dal mio Assessorato in collaborazione con quello all’Istruzione, è costituito da 15 soggetti che, attraverso incontri mensili, si confrontano e operano proprio nella direzione della partecipazione e dell’inclusione attraverso una coprogettazione di iniziative cittadine con una forte valenza anche culturale, come quelle presentate oggi. Questa ricorrenza rappresenta quindi un’opportunità per tutta la comunità sia di partecipare del lavoro di chi, dentro e fuori le istituzioni, in modo formale e informale, costruisce quotidianamente opportunità e relazioni di emancipazione per le persone con disabilità, sia di guardare alla disabilità come un tema di diritti e di uguaglianza a cui tutti dobbiamo concorrere”. Dichiara l’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina.

“Il periodo di emergenza sanitaria, e la riduzione o sospensione delle attività scolastiche ed extrascolastiche, hanno creato importanti ripercussioni sul piano dell’impoverimento di opportunità di socializzazione, di gioco, movimento e sport per tutti i bambini e i ragazzi della città e, in particolar modo, per quelli con disabilità che hanno subìto conseguenze ancora più pesanti in termini di relazioni e autonomie. Per questa ragione, in occasione di questa Giornata, abbiamo scelto, come Assessorato all’Istruzione, di realizzare l’iniziativa ‘Sport per tutti’ che prevede la distribuzione nelle scuole di materiale informativo relativo di Associazioni che offrono attività sportive per bambini e ragazzi abili e con disabilità.

Le diverse opportunità proposte, alcune dedicate in particolar modo a non vedenti e ipovedenti in linea con il filo conduttore delle iniziative di questo 3 dicembre, valorizzano il ruolo dello sport nella vita di ciascuno come occasione di divertimento inclusivo e difesa incondizionata della dignità di tutti. Lo sport è occasione di socializzazione e confronto, prima di tutto con se stessi, che rende consapevoli delle fragilità eppure spinge il desiderio di superare il proprio limite”. Afferma l’Assessora all’istruzione e allo Sport Loredana Poli.

