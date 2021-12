Due interventi di chirurgia mini-invasiva generale live in tutto il mondo - BergamoNews

Humanitas Gavazzeni nella giornata di venerdì 26 novembre 2021 ha partecipato alla 32° edizione del Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente con due live di chirurgia laparoscopica.

Protagonista degli interventi chirurgici, Giovanni Dapri, il Direttore della Chirurgia Mini-Invasiva Generale e Oncologica di Humanitas Gavazzeni che ha portato l’ospedale bergamasco nel mondo mostrando agli iscritti alla live (medici specialisti e specializzandi) lo svolgimento di due interventi in diretta: una riparazione di ernia inguinale sinistra e una resezione di stomaco intero laparoscopica.

La live fa parte dei 150 interventi di chirurgia dal vivo del Congresso, presieduto dal professor Giorgio Palazzini, eseguiti dai migliori chirurghi dei 5 continenti trasmessi in diretta online su 21 canali per un totale di circa 500 ore di trasmissione live con i maggiori esperti di chirurgia da tutto il mondo per trattare tutte le patologie dell’apparato dirigente, del sistema endocrino, ginecologico ed urologico. Con l’obiettivo di mostrare il punto sulla chirurgia digestiva sia con tecnica open sia con un approccio laparoscopico e robotico e di esporre nuove tematiche e aggiornamenti sia scientifici che pratici.

Collegati alla “live surgery” del professor Dapri sul portale laparoscopic.it, partecipanti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Sud Africa, dal Giappone al Canada e il Lussemburgo, con la moderazione del dottor Lorenzo Novellino, storico primario di chirurgia generale in diversi ospedali della bergamasca, che ha commentato in diretta l’operazione soffermandosi sulla tecnica del nuovo primario di Humanitas Gavazzeni, totalmente in laparoscopia.

«Operare in laparoscopia significa eseguire interventi che possono riguardare ad esempio il trattamento di un’ernia inguinale o di un reflusso gastroesofageo, oppure l’asportazione di un qualsiasi tipo di tumore maligno o benigno, per esempio dello stomaco o del colon-retto tramite piccole incisioni che consentono di non dover aprire l’addome del paziente», spiega il professor Dapri.

In particolare, una delle tecniche sviluppate dal professore è quella di operare tramite la sola cicatrice ombelicale.

«La tecnica di una sola incisione laparoscopica è una delle tecniche che ho sviluppato e con cui, ad oggi, ho operato più di 1.800 pazienti utilizzando un set di strumenti da me inventati nel 2008. Il metodo è questo: anziché realizzare cinque o sei piccole incisioni nell’addome, è possibile realizzarne una sola utilizzando la cicatrice che tutti noi abbiamo, vale a dire quella ombelicale, attraverso la quale possiamo eseguire la maggior parte degli interventi di chirurgia addominale», aggiunge Dapri.

