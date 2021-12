Coltivava marijuana in una serra a Torre Boldone: arrestato 48enne - BergamoNews

Torre Boldone. I Carabinieri della compagnia di Bergamo hanno arrestato un uomo di 48 anni, originario di Milano, per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno effettuato una perquisizione all’interno di una abitazione del comune di Torre Boldone, dove un uomo aveva messo in piedi una vera e propria serra per la coltivazione di cannabis, con tanto di strumentazione per la coltivazione.

All’interno del box adibito a serra, i militari hanno trovato 22 piante di marijuana, 100 grammi di sostanza stupefacente già essiccata e pronta all’uso, nonché materiale utile al confezionamento delle dosi.

Il 48enne è stato perciò condotto in caserma dove, all’esito di successivi accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto. Giovedì si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Bergamo. All’uomo è stata comminata la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

