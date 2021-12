Bonate Sopra, auto si ribalta nella notte lungo l'asse interurbano - BergamoNews

Bonate Sopra. Auto ribaltata lungo l’asse interurbano 671 intorno all’1.30 della notte tra giovedì e venerdì, all’altezza del comune di Bonate Sopra.

Un solo mezzo coinvolto: non si sa se per un colpo di sonno o per una distrazione, l’autista ha perso il controllo dell’auto che è finita sottosopra, impedendo al conducente di uscire dal veicolo.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari di Madone per liberarlo. Fortunatamente per lui sono qualche ferita lieve: è stato comunque accompagnato in ospedale da un’ambulanza.

Per i rilievi sono intervenuti la Polizia locale e i carabinieri.

