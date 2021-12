Atalanta, Marocchi: "Scudetto? Forse nello spogliatoio non è più una parola proibita" - BergamoNews

Ma questa Atalanta è davvero da scudetto, o dobbiamo dare retta a Gasperini quando dice che è prematuro parlarne? “Dire scudetto è prematuro, però a Gasp non dispiace che si parli anche della sua Atalanta. Che sicuramente ha l’ambizione di provare a fare sempre meglio: non ci sono obblighi, dopo tutto sono gli altri che ne parlano e considerano l’Atalanta una squadra forte. Ma forse anche loro, allenatore e giocatori, nello spogliatoio ogni tanto nominano questa parola quasi proibita che è lo scudetto”.

Giancarlo Marocchi ha seguito e commentato per Sky più volte l’Atalanta anche in questa stagione. Era a Bergamo al Gewiss Stadium anche per la telecronaca di Atalanta-Venezia, di scena una squadra completamente cambiata da Gasperini rispetto all’ultima esibizione contro la Juventus, cioè senza sette degli abituali titolari e quindi definita da molti cronisti come Atalanta-due.

Marocchi che Atalanta ha visto? “Dico che parlare di Atalanta-due fa sorridere, se penso a due giocatori della classe di Muriel e Ilicic, beh è tanta roba. Certo direi curioso vedere un centrocampo senza due punti di riferimento che in mezzo al campo sono ormai diventati una coppia di fatto, come si fa a fare a meno di Freuler e De Roon? E però che bravo quel Koopmeiners. Certo, quando ci sono i due gemelli del centrocampo, anche per gli altri intorno c’è differenza”.

Dal 5-2 allo Spezia alla vittoria per ‘corto muso’ sulla Juve e poi il facile successo sul Venezia. È un’Atalanta che cambia pelle e però vince? “Sì ma non vincerà sempre per 4-0”, avverte Marocchi. Chiaro, già a breve arrivano test più pesanti, però già la Dea ha saputo uscire bene dall’emergenza infortuni… “L’Atalanta per come si allena parte piano poi prende slancio, però ricordiamo che l’inizio è stato complicato: senza uno dei due della coppia di centrocampo, soprattutto a un certo punto non c’erano più difensori. Ed è stata questa mancanza a rallentare un po’ la corsa della Dea”.

Ora però si sta confermando tra le quattro sorelle, che fino a poche settimane fa erano sette. “Vero, anche se non darei per scontato che la lotta in testa sia un discorso a quattro, Juve e Lazio possono ancora migliorare”.

Napoli e Villarreal: l’Atalanta si gioca molto in pochi giorni. “Chiaro che la sfida di Champions è fondamentale, c’è una differenza tra i due impegni. La partita di Napoli è importante, però mi terrei il jolly per il Villarreal”.

Che possibilità ha l’Atalanta sabato a Napoli? “L’Atalanta sta benissimo, il Napoli deve fare i conti con infortuni che hanno bloccato giocatori importanti come Koulibaly. Direi che per l’Atalanta è una bella opportunità”. Anche perché, conoscendo Gasp, difficile che faccia un turnover spinto pensando solo alla Champions…”Credo anch’io. Ora la concentrazione è per sabato. L’Atalanta continua sulla sua strada, una partita per volta, ma vanno affrontate bene tutte”.

