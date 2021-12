Tonya, Zelig o Nella tana dei lupi? La tv del 2 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 2 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Michel Foucault” e “Guy Debord”.

Nel primo, Dante tiene una lezione su Michel Foucault per far riflettere i ragazzi sul concetto di omologazione e sul disprezzo per chi è ritenuto diverso. Poi cerca un confronto con Simone, ma lui è chiuso a riccio. Anita scopre nella rimessa l’auto di Sbarra distrutta da Simone e la mostra a Dante: ora sono sicuri che Manuel è nei guai.

Nel secondo, la visita di classe al museo diretto da Cecilia viene interrotta da un fatto increscioso: l’ex di Monica ha postato un filmato osé della ragazza. Dante tiene una lezione su Guy Debord e la società dello spettacolo. I ragazzi si dimostrano subito solidali con Monica e Dante rintraccia lo stalker e gli dà una lezione…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Quelli che…”. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata per raccontare con la sua consueta versatilità ed ironia, i temi dell’attualità, dalla politica al costume, dallo spettacolo, ovviamente fino al calcio. Conducono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Mia Ceran.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Tonya”; su Italia1 alle 21.20 “The war – Il pianeta delle scimmie”; su Rai4 alle 21.20 “Nella tana dei lupi”; su La5 alle 21.05 “…e alla fine arriva Polly”; su Iris alle 20.55 “Codice Magnum” e su Italia2 alle 21.10 “L’ultima casa a sinistra”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21.20 proporrà “Zelig”.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena “…A riveder le stelle”, un racconto di grande impatto scenico dei grandi contenuti dell’opera, della danza e dell’arte. Sul podio il M° Riccardo Chailly, regia teatrale di – Davide Livermore. Regia tv di Arnalda Canali, Stefania Grimaldi, Daniela Vismara.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “I segreti della Corona – Lady D vs Elisabetta II”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

