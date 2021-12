Santini presenta il completo "Trionfo", un omaggio agli Champs-Élysées per il Tour de France - BergamoNews

Bergamo. Un completo che racconta la magia dell’ultima tappa del Tour de France: il kit Trionfo di Santini è dedicato a Parigi e alla grande festa di celebrazione del vincitore della Grand Boucle.

Ogni anno, per salutare e accogliere i corridori, gli Champs-Élysées diventano teatro della spettacolare esibizione de La Patrouille de France, la pattuglia acrobatica ufficiale dell’aeronautica francese, che disegna nel cielo sopra la Ville Lumière le scie con i colori della bandiera francese. E proprio queste tracce nel cielo sono protagoniste del design della maglia Santini Trionfo, che campeggiano sul fronte e sul retro del capo creando proprio l’effetto della scia che pian piano svanisce.

La maglia è parte di un completo formato da baselayer, calzoncini, guantini, cappellino e calzini, anch’essi caratterizzati dai colori blu, bianco e rosso e dal profilo dell’Arc de Triomphe.

Dal punto di vista tecnico, la maglia presenta una vestibilità slim ed è realizzata con una combinazione di tessuti in microrete che la rendono leggera e traspirante e con maniche tagliate al vivo. Il baselayer è in microrete Avatar traspirante e leggerissima sulla pelle e presenta un taglio allungato sul retro e i calzoncini sono in tessuto compressivo Thunderbike Power con grip a fondo gamba per tenere il pantaloncino sempre in posizione. I calzoncini sono dotati di fondello GITevo con cuore in gel che assorbe gli urti in modo graduale, per il massimo comfort nelle lunghe pedalate.

Total look garantito grazie a cappellino, calzini e guantini.

Il kit Trionfo sarà disponibile sul sito www.santinicycling.com dal 2 dicembre e in selezionati negozi di ciclismo nel mondo.

guarda tutte le foto 15



