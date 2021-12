Romano, scontro tra due auto: feriti i conducenti - BergamoNews

Romano di Lombardia. Scontro tra due auto nella mattinata di giovedì all’uscita di Romano in direzione Crema.

È successo intorno alle 9:45. Oltre al personale medico con due ambulanze, che hanno trasportato in ospedale i due feriti (non gravi) sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Romano, che hanno messo in sicurezza le autovetture e hanno bonificato l’area compromessa.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.

© Riproduzione riservata

