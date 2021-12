Nuvole e deboli nevicate intorno ai mille metri - BergamoNews

Gabriele Galastro col bollettino del Centro Meteo Lombardo ci illustra come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Dopo il debole peggioramento atteso per giovedì, nella giornata di venerdì avremo un miglioramento con tempo più soleggiato. Da sabato pomeriggio/sera è previsto un nuovo debole peggioramento che sarà seguito da un lieve calo termico.

Giovedì 2 dicembre 2021

Tempo Previsto: Nel primo mattino sull’intera regione cielo nuvoloso o con nubi sparse con deboli nevicate sui rilievi Alpini e Prealpini centro-orientali al di sopra dei 900/1000 metri e con possibili pioviggini o deboli piogge sulla pianura centro-orientale; nei restanti settori tempo generalmente asciutto.

Tra la tarda mattinata e il pomeriggio cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

In serata cielo nuvoloso o con nubi sparse con possibili deboli nevicate sui crinali Alpini di confine, nel resto della regione tempo asciutto.

Temperature: Minime comprese tra 2 e 5°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 6 e 9°C.

Venerdì 3 dicembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso.

In serata sui rilievi Alpini cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, nella medio-bassa pianura possibile formazione di banchi di nebbia.

Temperature: Minime comprese tra 0 e 3°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 7 e 10°C.

Sabato 4 dicembre 2021

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo nuvoloso o con nubi sparse con qualche debole nevicata sui crinali Alpini, nella medio-bassa pianura possibile nebbia.

Dal pomeriggio cielo nuvoloso o coperto con nevicate deboli/moderate sui rilievi Alpini e Prealpini sopra i 900/1200 metri, nella pianura centro-orientale possibili pioviggini o deboli piogge mentre su quella occidentale tempo prevalentemente asciutto.

Temperature: Minime comprese tra -1 e 2°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 4 e 7°C.

