Molino Pagani sceglie Magnetti Building per ampliare il sito produttivo di Borghetto Lodigiano - BergamoNews

Molino Pagani, azienda molitoria del lodigiano con oltre duecento anni di storia, ha scelto fin dalle sue origini di lavorare nel segno dell’innovazione e nel rispetto della tradizione. Dal 1803 la famiglia Pagani, giunta alla settima generazione, produce farine e semilavorati per la panificazione di alta qualità: grani attentamente selezionati che derivano preferibilmente da produttori locali per favorire una maggiore sostenibilità ambientale.

Svolge la sua attività principalmente in Italia e da qualche anno ha iniziato ad affrontare il mercato estero. Attualmente il molino macina circa 550 tonnellate di grano al giorno mantenendo standard elevati di qualità. L’azienda è in grado di soddisfare le richieste di una clientela molto vasta ed eterogenea che comprende la grande industria, grossisti, artigiani panificatori, pizzerie e pasticcerie.

La produzione è a ciclo continuo e l’azienda è operativa 24 ore al giorno: la merce viene predisposta nelle ore pomeridiane e caricata al rientro dei camion dopo la consegna della notte ai panificatori. La produzione diretta è destinata per il 70% all’industria e per il 30% ad artigiani e panetterie.

Beppe e Davide Pagani, attualmente a capo dell’azienda, hanno dato il via da qualche settimana ai lavori di ampliamento della sede operativa, un progetto studiato da tempo in risposta alla necessità di aumentare la capacità di stoccaggio della merce e di ottimizzare l’attività aziendale. Con la realizzazione del nuovo immobile di circa 1000 mq, sarà possibile ingrandire lo spazio di lavoro dedicato alla logistica che si inserisce nell’area di proprietà di circa 25.000,00 mq. L’installazione delle baie di carico consentirà di caricare la merce in maniera più rapida, semplice e eliminerà il rischio di contaminazione delle farine da agenti esterni e condizioni atmosferiche.

Il nuovo edificio, realizzato dalla società bergamasca Magnetti Building, risponde alle migliori caratteristiche di sostenibilità ambientale garantendo degli spazi a pianta libera che favoriscono una maggiore viabilità all’interno della struttura.

