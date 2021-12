Match di Improvvisazione Teatrale®, a Bergamo “lo spettacolo più rappresentato al mondo” - BergamoNews

Alessandro Zanetti, direttore artistico della Compagnia Nazionale di Improvvisazione, racconta a Bergamonews di questo particolare genere di teatro, a molti ancora sconosciuto ma che sta raccogliendo sempre più appassionati anche in terra bergamasca.

Il Match di Improvvisazione Teatrale® è un particolare format teatrale che coniuga le tecniche dell’improvvisazione con le regole di un incontro sportivo. Nasce nel Canada francese alla fine degli anni settanta creando uno spettacolo che è un ibrido tra un match sportivo, più precisamente l’hockey, e un’improvvisazione teatrale.

Il match è una gara artistico/sportiva che si ispira agli incontri di Hockey (sport nazionale canadese) in cui due squadre di attori, supervisionate da un severissimo arbitro, mettono in scena vere e proprie pièce teatrali i cui titoli arrivano direttamente dal suggerimento del pubblico.

L’arbitro controlla anche che il match si svolga secondo precise regole e può fischiare dei “falli” ai giocatori che non le rispettano. Per falli ad esempio si intende, ad esempio, avere atteggiamenti non consoni al periodo che si sta interpretando, come indicare l’orologio sul polso mentre si è dentro l’epoca Shakespeariana.

Al termine di ogni improvvisazione il pubblico è invitato a votare per una delle due squadre mediante un cartoncino riportante, sulle due facce, i colori delle squadre in gara.

In Italia il match è sbarcato alla fine degli anni ottanta e attualmente è presente in molte città italiane.

A Bergamo la Compagnia è presente da 12 anni grazie Federico Stefanelli, coordinatore nazionale della rete Match di Improvvisazione teatrale®, che dopo Brescia e Verona ha aperto anche in terra orobica.

Negli anni la città di Bergamo ha dimostrato un interesse sempre crescente per questo che è lo spettacolo più rappresentato al mondo.

La Compagnia Nazionale di Improvvisazione a Bergamo ha sede a Curno in Via Edmondo de Amicis, c/o la ex scuola Rodari, il corso base ha una durata di 2 anni. Attualmente è già avviato ma è ancora possibile iscriversi. Mentre gli spettacoli si svolgono al CineTeatro Gavazzeni di Seriate, la nuova casa dell’improvvisazione teatrale bergamasca.

