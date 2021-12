La leggenda della Sarneghera diventa una canzone: è il nuovo singolo dei Beriedir - BergamoNews

Lago d’Iseo. È dedicato alla leggenda della Sarneghera, tempesta tipica del Lago d’Iseo, il nuovo singolo dei Beriedir, band emergente bergamasca espressione dell’italian progressive/power metal. Intitolato “Stormbound“, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 dicembre, giorno in cui su Youtube verrà pubblicato il lyric video con special guest Ivan Giannini dei Vision Divine, che canta parte del testo insieme al frontman del gruppo, Stefano Nüsperli.

Illustrando com’è nato questo lavoro, Stefano Nüsperli spiega: “Sono molto legato al territorio del lago d’Iseo e, in modo particolare, al paese di Predore, dove mia nonna in passato aveva costruito una casa. Sin da bambino ho trascorso parecchie giornate in questa località – soprattutto d’estate – e tante volte mi è capitato di assistere alla Sarneghera, una tempesta autoctona del Sebino e della Franciacorta. Quando si verifica ci sono intense raffiche di vento e si vede un muro di pioggia che si sposta da Sarnico a Predore ricoprendo man mano il lago: è un fenomeno peculiare molto suggestivo e ogni volta riesce a emozionarmi”.

“Sul verificarsi di questa tempesta – aggiunge Stefano – si raccontano varie leggende che, in quanto tali, sono state tramandate nel tempo con differenze più o meno accentuate. Le loro origini si perdono nel tempo e su una di queste è incentrato il nostro nuovo singolo, Stormbound. La protagonista è una ragazza appartenente a una buona famiglia di Monteisola, che era stata promessa sposa a un nobile della Franciacorta che, però, non amava. Non voleva proprio saperne di sposare quel signorotto – che era stato scelto da suo padre per ragioni di interesse – e, per questo, quotidianamente si recava in riva al lago piangendo. Un giorno ebbe un capogiro e cadde in acqua: un giovane pescatore di Sarnico che stava passando con la sua barca in quel momento la vide e corse in suo aiuto, la salvò e i due si innamorarono. Riuscirono a essere felici fino a quando il padre della ragazza non li scoprì: lei venne rinchiusa nel castello in cui vivevano, mentre il pescatore fu imprigionato in una grotta nascosta tra i boschi del monte di Sarnico. Il padre della ragazza organizzò il matrimonio della figlia con il nobile signorotto della Franciacorta e, giunta quella giornata, per paura che il pescatore potesse ritornare, ordinò ai suoi servi di ucciderlo annegandolo nel lago. Informata da una serva fedele, la ragazza si uccise gettandosi nelle acque del lago per potersi ricongiungere al suo amato. La Sarneghera si scatena dall’incontro fra il vento del nord e il vento del sud: si narra che questo fenomeno sia dovuto al fatto che le anime di questi due giovani si stiano cercando nel fondo del lago per incontrarsi e abbracciarsi”.

La pubblicazione del singolo anticipa l’uscita del nuovo disco – il secondo – dei Beriedir, in programma il prossimo 21 gennaio attraverso l’etichetta discografica Rockshots Records. Intitolato “AQVA”, contiene canzoni legate all’acqua e lo studio che ne ha effettuato mix e mastering è Domination Studio di Simone Mularoni, affermata realtà del settore.

La band, che ha cominciato le sue prime pubblicazioni nel 2015, ha subito diverse evoluzioni nel corso del tempo. Oltre al fondatore, Stefano Nüsperli (cantante, compositore e tastiere), al momento è composta da Simone Bacchi Mottin (chitarra), Francesco Ideo (chitarra), Daniele Cantaboni (basso) e Ciro Salvi (batteria). Nel 2018 è uscito il suo primo disco, “The Path Beyond the Moon”, un progetto tutto Made in Bergamo, con mix e mastering effettuato da Il Fosso Recordings, studio di Fornovo San Giovanni.

Sia il primo sia il secondo disco sono stati registrati al Lighthouse Studio di Stefano Nüsperli.

