Il calendario solidale 2022 della Fim Cisl: i proventi al sindacato birmano - BergamoNews

Nell’ambito del Consiglio generale della Fim Cisl tenutosi mercoledì 1 dicembre a Roma la Fim Cisl nazionale ha presentato il Calendario solidale FIM 2022 dal titolo: Volti storie macchine vita, dentro il cambiamento del lavoro.

Dodici foto, metà del secolo scorso ( tratti dall’archivio Riccardi, che ce le ha concesse gratuitamente) e altre di oggi, fatte dal fotografo Riccardi Maurizio, sulla frontiera del lavoro, l’osmosi tra quello che è stato e quello che sarà.

Dodici scatti che provano a raccontare il lavoro e il lavoro metalmeccanico com’era e com’è: volti, storie, macchine, vita. Uno spaccato dove il sindacato continua a esserci e farsi interprete delle necessità delle persone. Perché in questo tempo, tanto complesso quando fecondo se vissuto senza paura, dobbiamo dare risposte nuove all’evoluzione dei bisogni di sempre. Perché come ogni epoca, non ci saranno né inclusione né benessere sociale senza giustizia: non a caso la parola “sindacato” etimologicamente significa proprio, syn + dike, “fare giustizia insieme”.

“Partecipiamo, per più lavoro giusto” è lo slogan del nostro congresso uno slogan che ci accompagnerà per tutto il 2022 e gli anni a venire perché solo con più “partecipazione” dentro il sindacato e nelle relazioni industriali sarà possibile affrontare la transizione in atto senza lasciare indietro nessuno. Così il Segretario Fim Roberto Benaglia nel presentare il calendario e consegnare la prima copia al Segretario Generale Cisl Luigi Sbarra.

I proventi della vendita del calendario FIM 2022 verranno devoluti interamente attraverso “Italia-Birmania.Insieme” alla Confederazione birmana CTUM che dalla clandestinità lotta contro la dittatura militare e per la democrazia.

Ferdinando Uliano, Luigi Sbarra e Roberto Benaglia

