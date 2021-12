Effetto super Green pass? A Bergamo piccola accelerata delle prime dosi - I dati Comune per Comune - BergamoNews

Bergamo. L'ultima volta che in provincia di Bergamo si erano superate le duemila prime dosi a settimana era la fine di ottobre: dal 20 al 27 ne furono somministrate poco più di 2.700.

Da quel momento in poi quel dato ha oscillato tra un minimo di 1.127 e un massimo di poco meno di 1.800.

Nella settimana dal 24 novembre all'1 dicembre, invece, una nuova spinta verso l'alto con 2.296 somministrazioni, almeno 500 in più della media dell'ultimo mese: effetto della vicinissima entrata in vigore del super Green pass? Ancora presto per dirlo con certezza, ma il sospetto è forte, viste anche le precedenti accelerate osservate sempre in concomitanza con l'introduzione di restrizioni maggiori per i non vaccinati.

Il dato delle prime dosi sale così a 883.669, pari al 93,33% della popolazione vaccinabile che Regione Lombardia quantifica in 946.806 persone.

Di pari passo aumenta anche quello delle seconde dosi, con più di tremila somministrazioni nell'ultima settimana: ora sono 822.184 i bergamaschi che hanno completato il ciclo, pari all'86,83% della popolazione target.

Intanto all'ospedale Papa Giovanni XXIII già da qualche giorno si registra un afflusso importante all'hub vaccinale, come testimonia anche il Direttore del dipartimento di Medicina Stefano Fagiuoli:

Difficile stabilire a quale step di vaccinazione si siano sottoposti i cittadini, visti anche i numeri in crescita sulle terze dosi, ma il segnale è senza dubbio positivo.

"La Lombardia continua spedita nella campagna vaccinale, unica strada davvero efficace per continuare a evitare le restrizioni. Oggi abbiamo praticamente raggiunto quota 91% sulle seconde dosi, per la precisione 90,9% - conferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - Altro dato davvero importante, 1.210.000 lombardi, il 13,3%, hanno già fatto anche la terza dose. Andiamo avanti così".

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!