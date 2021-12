Belotti interroga il Ministro dell'Università: "Mancano medici, basta numero chiuso negli atenei" - BergamoNews

Daniele Belotti, deputato e capogruppo della Lega in commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera ha sottoposto un’interrogazione al Ministro dell’Università e della Ricerca.

“Secondo i dati, da oggi al 2025, mancheranno all’appello più di 15mila tra medici di base e specialisti. L’emergenza sanitaria ha reso manifesta la necessità di formare un numero congruo di specialisti tali da garantire il necessario turn over e far fronte ai bisogni attuali e futuri della popolazione. Per questo ho interrogato il ministro dell’Università e delle Ricerca per avviare una discussione condivisa sul tema, visti anche i vari progetti di legge che riguardano il numero chiuso negli Atenei in attesa da tempo di essere calendarizzati in VII Commissione. Scontata la replica del ministro, secondo cui è impossibile superare il sistema di accesso programmato, poiché ritenuto indispensabile per assicurare una formazione ai futuri medici. Abbiamo sollecitato anche il gruppo di lavoro costituito presso il MIUR affinché questa presa di posizione anacronistica e paradossale trovi altra soluzione. Continueremo a sollecitare affinché vengano date risposte che puntino sulla qualità della formazione dei medici in risposta ai bisogni reali del Sistema sanitario nazionale”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!