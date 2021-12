Albino: tariffe Tari anomale, il sindaco Terzi riconosce l'errore di calcolo in Consiglio - BergamoNews

Albino. Tariffe Tari anomale arrivate ai cittadini di Albino. E il sindaco Fabio Terzi ammette l’errore in Consiglio comunale: ora si procederà con il calcolo corretto.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati innanzitutto gli albinesi nel momento in cui, la scorsa primavera, si sono trovati a dover pagare gli F24: a qualcuno l’esborso richiesto sembrava piuttosto basso rispetto alla tariffa dell’anno precedente, ad altri invece troppo alto.

Il loro dubbio circa l’esattezza delle cifre è stato raccolto dai consiglieri comunali di Ambiente e beni comuni, Per Albino progetto civico e RinnovAlbino.

La prima segnalazione in Consiglio è stata lo scorso maggio poi, lo scorso lunedì, il sindaco ha preso la parola durante la seduta ed ha riconosciuto l’errore in modo preciso e dettagliato.

In sostanza, per un’inversione di importi tra costi fissi e variabili, non si è applicato correttamente l’articolo che avrebbe garantito la necessaria gradualità nell’introduzione delle nuove tariffe di Arera.

I consiglieri hanno quindi deciso di comune accordo di ritirare la mozione, vista l’ammissione dell’errore da parte del primo cittadino e la conferma della possibilità di rimediare tramite conguaglio delle tariffe dalla Responsabile dell’Ufficio Tributi.

“Siamo contenti ma restiamo vigili sull’Amministrazione che ristabilirà l’equità chiedendo il dovuto a chi ha pagato meno e restituendo la quota in eccesso a chi ha pagato di più rispetto alle tariffe corrette”, dichiarano i consiglieri.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!