Treviglio, donna investita da un treno: disagi sulla linea Milano-Venezia - BergamoNews

Treviglio. Nella mattinata di mercoledì una donna di 67 anni è stata investita da un treno a Treviglio ed è morta. Si tratterebbe di un suicidio.

È successo poco prima delle 11 in via don Minzoni, in aperta campagna, nella zona est della città. Sul posto è intervenuto il personale medico che però non ha potuto far altro che constatare il decesso della 67enne, residente a Treviglio.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri della compagnia cittadina.

L’incidente ha provocato notevoli disagi alla circolazione sulla linea Milano-Venezia. Trenord ha diramato un avviso di “grave criticità”. I viaggiatori possono raggiugere Milano da est passando da Bergamo (con le linee Brescia Bergamo e poi Bergamo-Milano). Possono invece raggiungere Treviglio, da est, tramite la linea Bergamo-Treviglio. Si attende invece la risposta delle ditte convenzionate alla fornitura dei bus sostitutivi, per ripristinare il collegamento Treviglio-Romano su gomma.

