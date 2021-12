Super green pass sui mezzi pubblici: no vax organizzano 'trasporti solidali', centinaia di iscritti a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. La Prefettura è stata chiara: dal 6 dicembre, giorno in cui entrerà in vigore il “Super green pass”, particolare attenzione sarà dedicata al trasporto pubblico. Ovvero: controlli a campione per verificare che tutto sia in regola, sia da parte delle forze di polizia (“nelle vicinanze delle principali fermate, nelle fasce orarie di maggior afflusso”) sia dagli addetti ai controlli di bus e mezzi pubblici.

Una “stretta” che costringe chi ancora non intende vaccinarsi contro il Covid a trovare soluzioni alternative. In molte città italiane stanno nascendo gruppi Telegram dove si cercano e offrono passaggi organizzati. Bergamo compresa, dove in pochi giorni sono circa 600 gli iscritti alla chat “Trasporti Solidali”. In pratica, l’autostop ai tempi del Green Pass.

Le richieste arrivano da tutta la provincia: valli, hinterland, Bassa. Gran parte degli iscritti sono genitori che hanno scelto di non vaccinare i figli. E che ora, non potendoli accompagnare, devono trovare il modo di farli arrivare a scuola. “Mia figlia entra alle 8 ed esce alle 14 dal lunedì al venerdì” scrive una mamma di Casnigo in cerca di un passaggio. “A noi servirebbe per mio figlio che frequenta la scuola in centro”, dice un’altra.

“Ci siamo tutti svegliati in un mondo la cui tonalità di grigio sta diventando sempre più scura – si legge nel messaggio di presentazione della chat – Come sempre a causa dell’ennesimo decreto del Governo, che ha creato ulteriori disagi e discriminazioni per chi non è vaccinato e non intende farlo. Così ora tra le nostre priorità se ne sono aggiunte altre, la cui principale è quella dei trasporti pubblici, visto che dal 6 dicembre in poi non si potrà più utilizzare il servizio di trasporto pubblico senza dover esibire il green pass. L’obiettivo è organizzare trasporti solidali verso qualsiasi luogo di studio o di lavoro, visite mediche etc…”.

Nel gruppo, ci sono anche degli insegnanti che si rendono disponibili per dare passaggi. C’è anche chi offre un fantomatico “pass sanitario”. Alla modica cifra di 300 euro.

© Riproduzione riservata

