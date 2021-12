Retail, Gamba Bruno e FutureLab: nasce la holding Terya - BergamoNews

Bergamo. Nasce il gruppo industriale “unico” Terya per Gamba Bruno e FutureLab. I due player bergamasco e vicentino della fornitura di software, hardware e servizi, dalla gestione del magazzino distributivo al punto vendita, danno vita a una holding partecipata da entrambe le società, con la regia di Adacta Advisory e Adacta Tax&Legal che hanno supportato le due imprese nel valutare le sinergie derivanti dall’integrazione e nel disegnare i meccanismi di governance della nuova realtà. Obiettivo di mercato è coprire in modo completo le esigenze dei retailer italiani, aumentare l’innovazione dei servizi in catalogo, aprirsi ai mercati quelli esteri.

Il nuovo Gruppo, che conta oltre 200 dipendenti, 30 milioni di fatturato, un patrimonio netto di oltre 7 milioni e nessun debito finanziario, nasce da un percorso che lo posiziona sui mercati come il “One stop shop” per il retailer, che per ampiezza di soluzioni in catalogo permette di trovare efficienza operativa e configurazione di nuovi processi per offrire una migliore customer experience.

“Dopo l’accordo presentato lo scorso giugno – dichiara Alberto Grotto, Presidente di FutureLab –, fino a oggi abbiamo fornito una partnership tecnico commerciale. Ora diamo al mercato un elemento di grande novità, inusuale nel segmento delle PMI dove vige la logica delle acquisizioni. Oggi c’è una nuova presenza sul mercato italiano del retail, dalla logistica al back office del punto vendita che ha scelto una forma innovativa di aggregazione, improntata alla condivisione delle scelte strategiche”.

“Le soluzioni software – dichiara Silvia Gamba, Presidente di Gamba Bruno Spa – offerte da FutureLab presidiano ogni fase della filiera del food, dalla produzione e trasformazione alla vendita. Quelle di Gamba Bruno sono rivolte al mercato retail nella distribuzione organizzata e nell’hospitality, con particolare attenzione alla customer experience e all’automazione tecnologica anche con soluzioni “su misura” e scalabili su diverse tipologie di cliente. Da oggi, i retailer possono contare su un nuovo key player che opera su tre contesti, software, hardware e soluzioni omnichannel spostate su cloud e fruibili anche su smartphone”.

FOCUS ON GAMBA BRUNO SPA

Gamba Bruno SPA ha una storia di più di 50 anni legata alla gestione dei processi strategici e allo sviluppo di nuove soluzioni verticali, sia hardware che software, sia nel front end che nel back office. L’azienda bergamasca offre un servizio completo ai propri clienti, dalla progettazione al controllo e dalla realizzazione al supporto e manutenzione post installazione. I clienti della Gamba Bruno operano in diversi settori, in particolare nella distribuzione organizzata, nella ristorazione e Hospitality, e nel retail non food. | Website: www.gambabruno.it Social: Linkedin, Gamba Bruno SpA; Facebook, Gamba Bruno Spa.

FOCUS ON FUTURELAB SPA

FutureLab Spa è una software company vicentina che condensa un’esperienza ventennale sul territorio al servizio della filiera agroalimentare. I clienti sono produttori e distributori di generi alimentari, imprese del settore Horeca e le maggiori insegne nazionali della GDO. Il gruppo agisce su processi di vendita, logistici e produttivi, accompagnando le aziende nella digitalizzazione e nella informatizzazione, portando in cloud le informazioni utili agli operatori dell’intera filiera. | Website: www.futurelabcompany.it Social: Linkedin, FutureLab Spa; Facebook, FutureLab Spa.

