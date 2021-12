Le Orme al Gavazzeni con “The last world tour” - BergamoNews

Giovedì 2 dicembre Le Orme fanno tappa al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, in via Marconi 40, alle ore 21, con “The Last World Tour”. Sono disponibili ancora pochi biglietti a 25 euro, compresa prevendita, su www.ticketone e presso il cineteatro Gavazzeni.

I biglietti già acquistati per le date del concerto de Le Orme previste nel 2020 al Cineteatro Gavazzeni, e annullate causa pandemia, rimangono validi per il concerto di giovedì 2 dicembre.

Il concerto è l’ultimo Official Tour Live de Le Orme dopo 55 anni di carriera. L’occasione per ascoltare dal vivo brani tratti dai quattro album storici della band – Collage, Uomo di Pezza, Felona e Sorona e Contrappunti – nata negli anni sessanta e principale esponente del rock progressive italiano. The Last World Tour, partito da Conegliano il 22 febbraio 2020 e sospeso causa Covid-19, è stato ripreso durante la stagione estiva 2021 a Koper, in Slovenia e si concluderà nel 2022 con la partecipazione alla Crociera “Cruise of the Edge”, prevista nel 2020 e posticipata di due anni. Alla Crociera “Cruise of the Edge” parteciperanno importanti artisti come Yes, Marillion, Steve Hackett, Gong e tanti altri. The Last World Tour sta portando Le Orme in numerosi teatri sia in Italia che all’estero, in particolare in Sud America.

Nel 2021 Le Orme festeggiano anche i 50 anni dall’uscita di “Collage”. Era il 1971 e Le Orme, con questo album, raggiungono, per la prima volta, i primi posti delle classifiche di vendita e iniziano a farsi conoscere all’estero. Collage, ancora oggi viene riproposto in vendita sia online che nei negozi. Anche gli album seguenti dello storico gruppo – quelli del 1972 e del 1973 – vengono ristampati periodicamente e si trovano ancora in vendita.

La band sarà composta da: Michi Dei Rossi alla batteria, Michele Bon-tastiere al sinth, hammond and guitar simulator, Luca Sparagna al basso, chitarra acustica, pedal bass e voce solista e Federico Gava al piano e tastiere.

Si ricorda che per accedere al teatro è necessario essere provvisti di Green Pass / Certificazione verde COVID – 19, documento di identità in corso di validità e mascherina.

Per informazioni: tel. 035.294868 Cineteatro Gavazzeni

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!