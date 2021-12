L’Aifa verso l’ok al vaccino Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni - BergamoNews

Durante la prima giornata di riunione la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo al via libera per il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni.

Il presidente dell’Aifa, Giorgio Palù, si è detto assolutamente favorevole alla vaccinazione anti-Covid per i bambini under 12: “Sta diventando una malattia pediatrica”, ha ribadito a Porta a porta, l’incidenza è passata negli Usa dal 3 al 30% e basta guardare i dati dell’Iss. La fascia di età dai 5 a 11 anni è quella che presenta i casi incidenti più frequenti. Non solo, ma c’è il rischio per un bambino su 100 che contrae l’infezione di essere ospedalizzato”.

Nei giorni scorsi l’Ema aveva raccomandato l’approvazione del vaccino Pfizer per la fascia 5-11 anni, e il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha già annunciato che le prime dosi pediatriche in Italia (ciascuna delle quali è pari a un terzo delle dosi per gli adulti) saranno disponibili dal 23 dicembre, calcolando anche il tempo tecnico per l’invio nel nostro Paese e la distribuzione delle dosi.

“Confidiamo di partire prima di Natale, dal 20 al 25 di dicembre, per esser pronti a iniziare la somministrazione”, ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Pensate di vaccinare i bambini il 25 di dicembre? “Questo assolutamente no, l’importante è esser pronti”.

Il direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, Giovanni Rezza, ha invece fatto sapere che il vaccino “potrebbe essere disponibile intorno alla metà di dicembre”.

