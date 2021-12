Habilita amplia la sua rete di Punti Prelievo sul territorio bergamasco - BergamoNews

Bergamo. Habilita amplia la sua rete di Punti Prelievo presenti sul territorio bergamasco. A partire da lunedì 6 dicembre 2021, sarà attivo un nuovo Punto Prelievi all’interno del nuovo centro medico di viale Giulio Cesare 18 a Bergamo presso il Gewiss Stadium. Il poliambulatorio H-Medical rientra nel progetto sviluppato dal Gruppo Humantech che rappresenta oggi il più ampio e strutturato esempio di ortopedia diffusa in Lombardia.

Il servizio di prelievo sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 09.00 con accesso senza l’obbligo di prenotazione (salvo per pochissimi esami). Sarà possibile richiedere prestazioni in convenzione con SSN oppure in forma privata. L’orario di ritiro dei referti sarà possibile sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 09.00 alle ore 10.00.

Attualmente la rete dei Punti Prelievo Habilita attiva sul territorio lombardo comprende (oltre a quello di viale Giulio Cesare): Zingonia, Bergamo (in Habilita San Marco), Osio Sotto, Sarnico, Clusone, Bonate Sotto, Brembate Sopra, Calusco d’Adda, Gorle e Vailate (Cr).

Gli esami per i quali è necessaria la prenotazione sono:

– tamponi vaginali per il papilloma virus

– curva glicemica

– esame del sangue orto e clino

– prolattina basale

– esame cariotipo

È importante tenere monitorata la propria salute anche attraverso i controlli periodici del sangue. Facendo esami del sangue con regolarità̀ è possibile verificare il corretto funzionamento dell’organismo e, spesso, prevenire eventuali patologie. Un esame del sangue completo consente di avere un quadro preciso non solo dello stato di salute attuale, ma fornisce anche preziose informazioni su come potrà evolvere in futuro. Talvolta le analisi del sangue possono rivelare patologie per cui è necessario l’intervento di uno specialista, come ad esempio il diabete o alterazioni a carico della tiroide. Le analisi del sangue possono anche rivelare se si sta abusando o è presente una carenza di determinate sostanze che possono essere del tutto naturali ma che, assunte in eccesso o in difetto, possono essere causa di problematiche più̀ importanti come, ad esempio, l’utilizzo eccessivo di integratori come il ferro e le proteine. In linea generale, soprattutto con l’avanzare dell’età̀, è consigliabile eseguire gli esami del sangue almeno una volta l’anno.

I campioni prelevati presso i Punti Prelievo Habilita della Lombardia vengono poi analizzati nel Laboratorio di Analisi mediche di Bonate Sotto, un centro di riferimento per il territorio bergamasco che presenta due sezioni specializzate (Biochimica clinica e Tossicologia – Microbiologia e Virologia). È importante fare affidamento a strutture certificate e dotate di strumenti moderni e precisi che possano fornire risultati affidabili in tempi ridotti come nel caso di Habilita.

Per ulteriori Informazioni:

T 035 993050

Email: infolab@habilita.it

