Giornata del Contemporaneo: alla Gamec la performance di Bruno Jakob - BergamoNews

Bergamo. Come ogni anno la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea – di Bergamo aderisce alla Giornata del Contemporaneo, il grande evento promosso da Amaci che da 17 edizioni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese.

Quest’anno la Giornata del Contemporaneo torna in presenza, sabato 11 dicembre, mantenendo però un formato ibrido che garantirà lo svolgimento su un doppio binario, per favorire la partecipazione con proposte online e offline.

L’iniziativa avrà come fil rouge il tema del “performativo” in riferimento non solo all’esperienza della corporeità del performer sulla scena, ma soprattutto all’urgenza di ripensare nuove dinamiche di interazione con il pubblico attraverso la condivisione dello spazio.

Il tema è stato individuato per la sua capacità di essere catalizzatore e attivatore di relazioni e azioni che possono generare nuove forme di coinvolgimento di pubblici e aumentare l’impatto sociale del museo nella comunità di riferimento.

I Musei associati progetteranno e proporranno per la Giornata del Contemporaneo, in maniera coordinata, attività legate a queste tematiche.

Per l’occasione, nell’ambito della mostra Nulla è perduto. Arte e materia in trasformazione – visitabile con ingresso gratuito dalle 10 alle 19 – la GAMeC presenterà la performance Unusual Things Happen (It’s all There) dell’artista Bruno Jakob (Jegenstorf, 1954), la cui opera omonima è parte del percorso espositivo, tra le sale della sezione Aria.

Dalle 16 alle 17, al Bookshop del museo i visitatori potranno assistere alla proiezione live della performance dell’artista, in collegamento da New York; in contemporanea, l’evento potrà essere seguito in live streaming sui canali digitali della GAMeC.

