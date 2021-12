Dicembre inizia all'insegna delle nuvole - BergamoNews

Inizia il mese di dicembre che ci accompagna al nuovo anno e all’inizio ufficiale dell’inverno. Sotto quale cielo lo spiega Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un debole passaggio perturbato interesserà parte della regione tra stasera e domattina mentre in seguito il tempo tenderà a migliorare grazie ad un momentaneo aumento della pressione atmosferica. Potrebbe riaffacciarsi un nuovo debole peggioramento tra sabato sera e la notte su domenica, ma attendiamo conferme.

Mercoledì 1 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso del mattino e il nuvoloso del pomeriggio-sera con consistenza delle nubi in aumento dalla sera. Nel pomeriggio prime deboli nevicate su Alpi sopra i 900-1100 metri, poi in estensione alle Prealpi, ma con fenomeni deboli. Dalla sera possibile anche qualche pioggia in pianura soprattutto su est regione.

Temperature: massime in lieve aumento e comprese tra 9 e 11°C. Minime in lieve aumento e comprese tra -2 e 5°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Giovedì 2 dicembre 2021

Tempo Previsto: la notte qualche pioggia su pianure centro-orientali con neve sopra i 900-1100 metri su Alpi e Prealpi centro-orientali. Fenomeni deboli o assenti ad ovest. In mattinata nubi in diradamento ad ovest e ancora presenti ad est con qualche residua pioggia o nevicata sopra i 1100 metri. Nel pomeriggio miglioramento quasi ovunque tranne sul sud-est regione dove potranno permanere nubi e qualche isolata pioggia.

Temperature: massime in lieve calo e comprese tra 8 e 10°C. Minime in lieve aumento e comprese tra -1 e 5°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venerdì 3 dicembre 2021

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso ovunque con possibili nebbie la notte e al mattino su basse pianure.

Temperature: massime in lieve aumento e comprese tra 9 e 11°C. Minime in lieve calo e comprese tra -2 e 4°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

