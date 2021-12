Covid, crescita continua: a Bergamo 730 nuovi casi in una settimana - I dati Comune per Comune - BergamoNews

Bergamo. Il tasso di incidenza, nella settimana 24-30 novembre 2021, è pari a 65 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 0,65 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), confermando la tendenziale crescita della curva epidemica rilevata già le scorse settimane (57 nuovi casi per 100.000 abitanti verso i 40 di quella precedente e i 26 di due settimane fa).

Come illustrano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo, lo scostamento rispetto alla precedente settimana è pari a +95 (15%), contro i +186 (+41,4%) della scorsa settimana, +154 (+52,2%) di due settimane fa, i +116 (+64,8%) di tre settimane fa e i -74 (-29,2%) di un mese fa: 730 complessivamente i nuovi casi registrati.

Il numero di Comuni con 0 (zero) casi incidenti (comuni con colore bianco nella mappa) negli ultimi sette giorni è pari a 107 (44,0%) contro i 123 (50,6%) della scorsa settimana, i 130 (53,5%) di due settimane fa, i 146 (60,1%) di tre settimane fa e i 168 (69,1%) di un mese fa.

Anche nella settimana osservata, come in quella precedente, nessun Ambito Territoriale risulta essere Covid free. I territori con tassi di incidenza più alti risultano essere gli Ambiti di Bergamo, Isola Bergamasca e Treviglio, rispettivamente con 125, 74 e 71 per 100.000. Gli Ambiti con i tassi più bassi sono Valle Brembana, Alto Sebino, Valle Seriana, rispettivamente con 10, 20 e 21 nuovi casi per 100.000 (il tasso provinciale, come detto, è pari a 65 per 100.000).

Le due situazioni portate all’attenzione la scorsa settimana per gli elevati tassi di incidenza, Cologno al Serio e Paladina, che presentavano entrambi un tasso pari a 4,2 per 1.000 abitanti, sono in fase di “rientro” (rispettivamente con un tasso di 1,4 e 1,5 per 1.000 abitanti) grazie all’importante lavoro congiunto di sorveglianza e prevenzione che ha visto coinvolti il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria/DIPS di ATS Bergamo, le rispettive amministrazioni comunali e le scuole interessate ai focolai, nonché grazie alla responsabilità dei cittadini e delle famiglie.

I dati di incidenza a livello provinciale (come detto pari a 65 per 100.000) si mantengono al di sotto della media nazionale. L’ultimo Report dell’Istituto Superiore di Sanità, infatti, evidenzia un aumento importante dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 112 per 100.000 abitanti (15/11/2021 -21/11/2021).

Il quadro epidemico, in sintesi, pur mantenendosi ancora con livelli di criticità inferiori rispetto ad altre province lombarde, grazie anche ai sempre più elevati livelli di copertura vaccinale a livello provinciale evidenzia come la diffusione del virus si mantenga in crescita.

Si ricorda sempre, come già evidenziato dal recente studio del Servizio Epidemiologico dell’ATS di Bergamo, come anche a livello locale, in linea con quanto riscontrato da altri studi nazionali ed internazionali, il rapporto tra positivi e tamponi molecolari diagnostici effettuati sia ampiamente superiore nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo, ossia i non vaccinati presentano livelli di positività ben superiori.

Questa evidenza rimarca l’importanza:

1. per chi ancora non è vaccinato, di sottoporsi al vaccino, superando le resistenze e avvalendosi di fonti scientifiche accreditate per avere informazioni scientificamente corrette sugli stessi;

2. per chi ha completato il ciclo vaccinale con la seconda dose e rientra tra i target che possono accedere alla terza dose (da oggi accessibile agli over 18 anni) di sottoporvisi in modo da mantenere l’adeguato livello di copertura immunitaria.

Si ricorda, inoltre, anche a fronte dei segnali di crescita della diffusione del virus anche a livello locale, come gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus, sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità, siano rappresentati da: 1. una sempre più elevata copertura vaccinale e dal completamento dei cicli di vaccinazione; 2. la garanzia di un capillare tracciamento dei casi, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini, per realizzare il contenimento dei nuovi contagi; 3. il mantenimento di un’elevata l’attenzione, finalizzata ad applicare e rispettare i comportamenti raccomandati per limitare la circolazione virale, in particolare sul distanziamento sociale e sull'utilizzo dei mezzi di protezione individuale -mascherina chirurgica, lavaggio delle mani, etc., in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari, per quanto è correlabile ai trasporti ed ai luoghi pubblici, nonché ad altre situazioni in cui aumenta il rischio di contagio, quali eventi di gruppo, mense, bar, ristoranti, negozi, etc.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!