Covid: 24 morti in Lombardia, a Bergamo 133 nuovi positivi - BergamoNews

Sale il numero di decessi per Covid in Lombardia: 24 le persone morte nelle ultime 24 ore.

Secondo il report della Regione, i nuovi positivi sono 2.503, a fronte di 120.763 tamponi effettuati. Cinque persone in più di ieri ricoverate in terapia intensiva, per un totale di 108 pazienti e 39 in più i ricoverati nei reparti dedicati per un totale di 887.

A Bergamo i nuovi casi di coronavirus sono 133.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 120.763, totale complessivo: 20.680.276

– i nuovi casi positivi: 2.503

– in terapia intensiva: 108 (+5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 887 (+39)

– i decessi, totale complessivo: 34.396 (+24)

I nuovi casi per provincia

Milano: 824 di cui 324 a Milano città;

Bergamo: 133;

Brescia: 359;

Como: 148;

Cremona: 101;

Lecco: 74;

Lodi: 40;

Mantova: 106;

Monza e Brianza: 237;

Pavia: 122;

Sondrio: 26;

Varese: 245.

