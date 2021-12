Bonomelli: "Urgente intervenire con prontezza sulle nuove politiche di crescita" - BergamoNews

Bergamo. Si è svolta martedì 30 novembre l’Assemblea generale degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, in cui è stato approvato il Bilancio preventivo 2022. Un’Assemblea finalmente in presenza – dopo tanto tempo trascorso “a distanza – e presieduta da Simona Bonomelli, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo ancora in carica insieme al Consiglio dell’Ordine in attesa che giunga a conclusione l’iter elettorale già avviato per il rinnovo dei Consigli territoriali della categoria e per l’elezione del nuovo Consiglio nazionale, che si terranno il 28 febbraio 2022, come stabilito dal Ministero della Giustizia.

Bonomelli ha tracciato una puntuale analisi del contesto macroeconomico rimarcando che prima del crollo del Pil dovuto alla crisi pandemica del 2020 (-8,9%), l’economia italiana era già in una fase di marcato rallentamento del tasso di crescita annuale e, pertanto, l’emergenza derivante dalla pandemia ha colpito un’economia già molto debole. Un’analisi trasversale, quella tracciata dalla presidente dell’Ordine, che ha ripreso i dati emersi dal rapporto di Confindustria 2021, la Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) del 2021 e il Bollettino di ottobre 2021 della Banca d’Italia.

“In questo scenario di ripartenza, caratterizzato anche dall’entrata in vigore del codice della crisi che ci mostra un nuovo quadro di riferimento, nuove sfide e nuove opportunità, la categoria dei commercialisti deve necessariamente ‘esserci’, mostrando le proprie peculiarità e offrendo le proprie competenze per trovare gli strumenti migliori per il raggiungimento delle finalità previste. A mio parere, è assolutamente indispensabile intervenire con prontezza sulle nuove politiche di crescita, e proseguire nel percorso di specializzazione che ciascuno di noi deve intraprendere per poter essere sempre competenti e figure di riferimento per il tessuto sociale” ha concluso Simona Bonomelli.

GLI ISCRITTI

Alla data del 30 novembre 2021, gli iscritti all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo sono complessivamente 1734, di cui 1692 iscritti alla sezione A, 27 alla sezione B e 13 iscritti all’Elenco Speciale. Alla sezione speciale dell’Albo sono iscritte n. 40 società tra professionisti. I praticanti sono 113: di questi, 100 sono tirocinanti dottori commercialisti (sezione A) e 13 tirocinanti esperti contabili (sezione B).

