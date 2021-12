Atalanta-Venezia: missione compiuta, ma non era una partita scontata - BergamoNews

Missione compiuta. L’Atalanta supera in scioltezza l’ostacolo Venezia e guadagna altri 3 punti nella corsa alle primissime posizioni della classifica.

Non era una partita scontata perché c’era il rischio che l’euforia per la vittoria di Torino potesse in qualche maniera condizionare il risultato. Invece la formazione di Gasperini ha disputato una prova concreta e convincente.

Il mister atalantino ha operato un turnover ragionato, facendo affidamento su diversi giocatori che nelle ultime giornate sono stati utilizzati meno rispetto agli altri. Con piacere si è rivisto in campo Hateboer che da diversi mesi era fuori per i noti problemi legati al suo infortunio.

Sin da subito si è capito che i lagunari non avrebbero rappresentato un ostacolo insuperabile, tanto che dopo meno di un quarto d’ora la compagine nerazzurra si è trovata sopra di due reti grazie ad una splendida doppietta di Pasalic.

Il fantasista croato è in un momento di forma straordinaria, tanto che nella ripresa ha completato l’opera segnando la sua terza rete e portandosi a casa il pallone della gara. Tutto questo subito dopo che uno splendido Koepmeiners, servito da Pezzella, realizzasse la sua prima rete con la maglia atalantina.

In netta ripresa anche Muriel, che dopo aver colpito un palo, ha servito l’assist a Pasalic per la sua terza rete dopo un dribbling ubriacante in area veneziana.

Ottima anche la prova di Ilicic che pur non figurando sul taccuino dei marcatori ha servito diversi assist ai compagni facendo ammattire gli avversari.

Il Venezia ha dimostrato i suoi evidenti limiti, soprattutto in fase difensiva: una retroguardia, quella nero verde, che nonostante la presenza dell’ex Caldara, ha immensamente sofferto le incursioni degli attaccanti atalantini.

E ricordiamo che solo 3 giorni fa i lagunari avevano dato del filo da torcere all’Inter che fino all’ultimo aveva dovuto combattere per avere ragione degli avversari a Sant’Elena.

In ultima analisi la gara di martedì è stata un buon viatico in attesa di due partite importantissime per la Dea. La trasferta di Napoli di sabato prossimo e la successiva gara di Champions con il Villareal potranno dire quanto vale davvero questa Atalanta.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!