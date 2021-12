Atalanta forza 4: Pasalic strepitoso, ma è la squadra che gira - BergamoNews

Nel tardo pomeriggio di fine novembre la banda di Gasperini porta a casa una vittoria matura e larga nella sfida più insidiosa. Insidiosa non tanto per la portata tecnica dell’avversario ma perché in questo tipo di partite l’Atalanta ha tutto da perdere. E soprattutto non andava disperso ciò che si era fatto a Torino tre giorni prima. Si chiude così un novembre perfetto in campionato con quattro successi che hanno fruttato a Gasperini il premio di miglior allenatore del mese.

I tre punti arrivano dopo un ampio turnover. Più di un tifoso e addetto ai lavori nel pre gara aveva qualche dubbio su questa completa rivoluzione, cambiarne 6 sembrava un po’ avventato, un po’ troppo da spavaldi. In particolare si è visto un centrocampo totalmente inedito con la coppia Pessina-Koopmeiners in mediana e le fasce presidiate da Hateboer e Pezzella. Alla fine le cose sono andate più che bene e quindi la ragione va, come quasi sempre, a Gasperini che in questo modo ha dato spazio a giocatori meno utilizzati e ha fatto rifiatare la colonna vertebrale Toloi-Freuler-Zapata (oltre che Zappacosta e Maehle).

La gara si è messa subito in discesa dopo soli 12 giri girone lancette per i colori nerazzurri con Pasalic che si infila perfettamente e capitalizza al meglio gli assist offerti da Ilicic e Muriel. Il Venezia non ha potuto rimanere coperto a difendere (anche perché non è nella natura della squadra di Zanetti), ha provato a spaventare l’Atalanta con i lanci lunghi sulla torre centrale Henry e gli sprazzi di Busio e Johnsen. I veneti hanno messo a punto anche qualche occasione e Musso non è di certo rimasto spettatore non pagante ma la Dea si è contraddistinta per punire i lagunari proprio quando essi provavano a creare pericoli.

È così che arrivano le reti di Koopmeiners e ancora Pasalic alle quali si aggiunge un palo di Muriel nel mezzo. In tutto ciò considerando le chances capitate a Busio, Henry, Crnigoj e Peretz forse un gol lo avrebbe meritato anche la squadra di Zanetti ma nel computo generale la vittoria orobica non è praticamente mai stata in discussione. La serata viene coronata dalla notizia data dall’ A.D. Luca Percassi riguardo al prolungamento del contratto per Gianpiero Gasperini fino al 2024, con opzione per ulteriore anno. Segno di un mister al centro del progetto Atalanta.

Per la squadra e il mister si avvicina una settimana bella tosta. Si avvicina il Napoli per uno scontro al vertice, si avvicina il Villareal per l’ennesima impresa storica. Nessuno vuole ancora parlare di Scudetto perché oggettivamente è ancora lunga, ma vien da utilizzare un’espressione del Gasp uscita dalle sue labbra dopo la vittoria contro la Juventus: bisogna guardare in alto, un passo sempre più in alto.

TOP & FLOP

Il migliore in campo non può che essere uno, ossia quello che ha messo a segno una tripletta, ma la prestazione collettiva è risultata convincente soprattutto per la mentalità con cui è stata affrontata una gara che poteva rivelarsi una perfetta buccia di banana sulla quale scivolare e farsi molto male. Pasalic ha numeri strepitosi in questa parte di campionato, segno che quando gioca nella sua posizione da incursore trequartista ha veramente un altro passo. Il primo sigillo di Koopmeiners conferma le doti e le qualità del ragazzo olandese in cabina di regia e anche nella conclusione dalla distanza.

In difesa bene Palomino e Demiral, qualche piccola imperfezione per Djimsiti mentre l’estremo difensore Musso ha dato continuità al clean sheet di Torino mettendo la firma sul risultato con almeno tre parate mica male. Anche Pezzella strappa applausi per l’impegno, la tenacia ma pure per giocate interessanti e fatte bene; è chiaro che si tratta pur sempre del Venezia ma il suo lo ha fatto con ottimo spirito.

Da salutare infine con piacere il rientro in campo di Hans Hateboer. È importante che il numero 33 sia tornato a disposizione per entrare nelle rotazioni degli esterni proprio nei giorni in cui sono arrivate notizie di una ricaduta per il compagno Gosens, il quale andrà atteso ancora per un po’ di tempo. Forse la forzatura per il rientro del tedesco si è rivelata un errore.

LE PAGELLE

Musso 7

Djimsiti 6,5 (Toloi SV)

Demiral 7 (Scalvini 6)

Palomino 7,5

Hateboer 6

Pessina 6 (De Roon 6,5)

Koopmeiners 7,5

Pezzella 7

Pasalic 9

Ilicic 7 (Miranchuk 6)

Muriel 7,5 (Piccoli 6,5)

