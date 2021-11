Scienza e tecnologia, incontro con il professor Adalberto Piazzoli - BergamoNews

Il Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio è un Polo Educativo in cui la presenza di diversi settori scolastici, interconnessi nella modalità di Campus, offre alle famiglie l’opportunità di scegliere un servizio che copra l’intero cammino didattico-formativo dei propri figli, una risposta alle sempre nuove esigenze educative, al passo coi tempi dal 1892.

In attesa di incontrarvi al prossimo Open Day, in agenda per sabato 4 dicembre, proponiamo il racconto di Elisa sulla conferenza tenuta dal Professor Adalberto Piazzoli, che ha insegnato al Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica dell’Università di Pavia, dove ha ricoperto anche il ruolo di Direttore.

Ed ora lasciamo la parola a Elisa.

“Prof. Adalberto Piazzoli”: noi alunni di terza liceo abbiamo udito questo nome per la prima volta durante una frenetica giornata di lezioni. A illustrarci in prima battuta la carriera accademica di questo illustre studioso e insegnante universitario è stata la nostra docente di Fisica, Prof.ssa Francesca D’Alfonso, la quale, senza nascondere un’ammirazione tutt’altro che scontata nei confronti del personaggio, ci ha informato dell’organizzazione di una conferenza pensata proprio per noi, giovani menti amanti delle scienze.

Venire a sapere della rara opportunità che ci era offerta è stato sorprendente ed eccitante allo stesso tempo. L’idea di poter avere a che fare con un uomo dalla così fine cultura, ex insegnante del Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica dell’Università di Pavia, ci ha incuriosito fin da subito, e ci ha predisposto nel migliore dei modi a seguire con trepidante attenzione la sua lezione, svoltasi nell’Aula Magna lo scorso 21 Ottobre.

Le definizioni di “scienza” e “tecnologia” hanno rappresentato solo il punto di inizio di un’articolata e completa lezione nel corso della quale si è arrivati anche a smentire le false credenze basate sulle “pseudoscienze”, andando a ridimensionare addirittura il ruolo di personaggi celebri come Leonardo da Vinci. Il Prof. Piazzoli ci ha quindi portato a soffermarci, sempre con un linguaggio accessibile e con un fare molto affabile, anche sul multiverso, parlando di viaggi nel tempo e del fascino che portano con sé queste teorie. La lezione ci ha portato anche a riflettere su un tema di grande attualità, come quello sull’opportunità dell’utilizzo dell’energia nucleare; con estrema accuratezza il professore ha dimostrato l’infondatezza di una serie di falsi miti sul funzionamento e sui livelli di rischio delle centrali nucleari.

L’incontro con il Professor Piazzoli rimarrà sicuramente un ricordo indelebile. In pochi minuti siamo stati proiettati in una dimensione universitaria, assai godibile e di certo stimolante.

