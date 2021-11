Rinnovo dell'edilizia pubblica: il Comune di Bergamo candida 5 progetti nel Pnrr - BergamoNews

Bergamo. Cinque progetti, per un valore di poco inferiore a 15 milioni di euro: è quel che il Comune di Bergamo ha candidato al bando “Sicuro, Verde e Sociale” per rimettere a nuovo gran parte del proprio patrimonio immobiliare pubblico.

Piani di efficientamento energetico, di sistemazione dei tetti, di sostituzione degli impianti, di restauro di facciate, di messa a nuovo di molte di quelle che vengono ancora comunemente denominate “case popolari”: la Giunta ha approvato i progetti da candidare nella seduta dello scorso giovedì, il bando resterà aperto dal 2 novembre al 2 dicembre.

Il Programma Sicuro, Verde e Sociale, finanziato dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il PNRR), rende disponibili, per il territorio della Lombardia, circa 253 milioni di euro per interventi di edilizia su edifici residenziali pubblici, con un finanziamento massimo – tutto a fondo perduto – di 15 milioni per ente proponente.

La misura voluta dal Governo Draghi ha come obiettivo quello di favorire l’incremento e il miglioramento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e delle ALER, attraverso il finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.

Per riuscirci, i 252.937.245,29 di euro stanziati dal PNRR verranno così ripartiti: alle ALER per 151.762.347,17 di euro (di cui il 20% per interventi nei Comuni con meno di 30.000 abitanti), ai Comuni 101.174.898,12 di euro (sempre con il 20% riservato ai Comuni con meno di 30.000 abitanti).

Il Programma prevede tempi di attuazione stringenti, che garantiscano l’ultimazione ed il collaudo degli interventi finanziati entro marzo 2026, in coerenza con le tempistiche concordate dal Governo italiano in sede europea per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I progetti candidati dall’Amministrazione di Bergamo riguardano, di fatto, gran parte della città: il Comune di Bergamo cerca infatti finanziamenti per attuare la demolizione e la ricostruzione di un’intera palazzina di via Monte Grigna, ai civici 11 e 13 (valore 6,5milioni di euro); l’efficientamento energetico dei civici 3-5-9-11 di via Tolstoj (valore dell’operazione 3,525 milioni di euro); il rifacimento degli impianti elettrici degli alloggi pubblici di via Fara, via Fontana, via Palma il Vecchio 1 e 1/B, di via Gombito 24 e 24/A, di via San Lorenzo 12/B (1,696 milioni di euro di intervento); il rifacimento dei tetti, il restauro delle facciate, la sostituzione delle caldaie, l’installazione di nuovi impianti negli edifici di viale Venezia 22-24-26-28-30, di via Rocca 5 e 7, di via Borgo Santa Caterina 1/C e 39 e via Pignolo 73 (3,650milioni di euro di lavori).

“Si tratterebbe – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – di un intervento davvero decisivo per la nostra città: non solo metteremmo a mano a una fetta molto importante del nostro patrimonio di edilizia pubblica, ma verremmo incontro alle esigenze delle tante persone che in queste case dimorano, migliorando quindi le condizioni sociali di quelle fasce di popolazione che più ne hanno bisogno. L’approvazione del piano nella Giunta della scorsa settimana ci consente di candidare i nostri progetti entro i termini previsti dal bando. Le proposte di intervento ammissibili a finanziamento saranno poi selezionate entro il prossimo 31 dicembre da Regione Lombardia, successivamente inviate al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che, a sua volta, dovrà approvarle entro il prossimo 31 marzo”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!