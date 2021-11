Provincia, le quattro liste ora puntano all’elezione dei consiglieri: i nomi - BergamoNews

Bergamo. Acquisita l’unica candidatura per la carica di presidente della Provincia di Bergamo – quella di Pasquale Gandolfi, sindaco di Treviolo e attuale reggente dell’ente di via Tasso dopo il decadimento di Gianfranco Gafforelli – l’attenzione sulle elezioni del prossimo 18 dicembre si sposta sulla composizione del nuovo consiglio provinciale. Gandolfi è infatti appoggiato quasi all’unanimità (soltanto Fratelli d’Italia mantiene qualche riserva nei confronti del candidato appoggiato dal Pd) e per questo ora la vera sfida per le quattro liste candidate consisterà nel riuscire ad ottenere il maggior numero di consiglieri eletti.

A votare per il rinnovo del consiglio provinciale, che rimane in carica per la durata di due anni, sono i sindaci e i consiglieri comunali della provincia di Bergamo.

Ecco quindi il riepilogo delle quattro liste depositate ufficialmente domenica.

Democratici e Civici per la Bergamasca. La lista di centrosinistra, che propone il nome di Pasquale Gandolfi, è composta da tredici nomi, di cui sei donne e sette uomini.

Tre sono le riproposizioni: Romina Russo, consigliere comunale del Comune di Bergamo e capogruppo uscente in consiglio provinciale con deleghe a Cultura, Politiche sociali, Pari opportunità e Associazionismo; Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio e consigliere provinciale uscente con deleghe a Politiche per la Pianura, Rapporti con l’Università e Turismo e Mauro Bonomelli, assessore di Costa Volpino e consigliere provinciale uscente con deleghe a Sviluppo, Grandi opere e Infrastrutture.

A loro si aggiungono dieci nuovi candidati: Paolo Alessio, sindaco di Presezzo; Roberto Amaddeo, consigliere comunale del Comune di Bergamo; Manuel Belotti, consigliere comunale di Casazza; Luigi Bresciani, vicesindaco di Stezzano; Chiara Drago, sindaco di Cologno al Serio; Paolo Finazzi, consigliere comunale di Seriate; Giorgia Gandossi, consigliere comunale di Albino; Elena Masnada, assessore di Valbrembilla; Anna Maria Natalini, assessore di Montello e Paola Taiocchi, assessore di Calcinate.

Comuni Protagonisti – Provincia Sostenibile. Si tratta del progetto civico che riunisce realtà politiche di diversa provenienza, in particolare alcuni iscritti a Forza Italia e Italia Viva.

I nomi sono dodici, cinque donne e sette uomini: Damiano Amaglio, consigliere comunale di Seriate e consigliere provinciale uscente nella Lista Civica per Gafforelli Presidente; Ilaria Balduzzi, consigliere comunale di Cerete; Massimo Cocchi, assessore di Calusco d’Adda e consigliere provinciale uscente nella lista Civici Popolari indipendenti per Bergamo; Davide Galizzi, consigliere comunale di San Pellegrino; Alessandra Giassi, consigliere comunale di Osio Sopra; Matteo Nespoli, consigliere comunale di Zanica; Osvaldo Palazzini, sindaco di Boltiere; Paolo Pelliccioli, sindaco di Mozzo; Chiara Rocca, consigliere comunale di Almenno san Bartolomeo; Raffaello Teani, consigliere comunale di Suisio; Natalina Valoti, sindaco di Pradalunga e Nerella Zenoni, sindaco di Bianzano.

Per Bergamo, Responsabilità e Territorio. La lista di centrodestra, formata da Lega e Fratelli d’Italia, presenta sedici candidati, di cui sette donne e nove uomini: Manuel Bentoglio, sindaco di Grassobbio; Valentina Busi, assessore ai Servizi Sociali e alla Comunicazione di Sorisole; Alessandro Colletta, sindaco di Orio al Serio; Mauro Faccà, assessore allo Sport e Tempo libero di Casirate d’Adda; Fabio Ferrari, assessore all’Edilizia privata e Urbanistica di Castione della Presolana; Giulia Gherardi, consigliere delegato alle Politiche giovanili e all’innovazione di Costa Serina; Matteo Macoli, sindaco di Ponte San Pietro; Daisy Marcolongo, assessore alle Politiche di sostegno e sviluppo alle attività produttive, Commercio, Politiche per il Lavoro, Gemellaggio di Brembate Sopra; Gianfranco Masper, consigliere comunale di Treviolo e consigliere provinciale uscente; Sara Mazzola, consigliere comunale di Dalmine; Nicoletta Noris, vicesindaco di Grumello del Monte; Elena Pagani, assessore ai Servizi sociali di Castelli Calepio; Giuseppe Prevedini, consigliere comunale di Caravaggio; Maria Angela Riva, sindaco di Antegnate; Omar Seghezzi, sindaco di Premolo e consigliere provinciale uscente nella lista Civici Popolari indipendenti per Bergamo e Demis Todeschini, vicesindaco Sant’Omobomo Terme, consigliere provinciale uscente nella lista Lega – Salvini Premier, proposto questa volta come unico candidato di Fratelli d’Italia.

Civici Moderati per Bergamo. Il gruppo è guidato dall’ex presidente della provincia Gianfranco Gafforelli e si pone come lista civica che vuole dare voce ai comuni bergamaschi che non si identificano in alcun partito. I nomi presentati sono quindici, con sei donne e nove uomini: Gianfranco Gafforelli, ex presidente della Provincia e attualmente consigliere comunale a Calcinate; Umberto Valois, consigliere comunale a Verdellino e consigliere provinciale uscente nella lista Civici Popolari indipendenti per Bergamo; Luca Macario, sindaco di Torre Boldone; Valeriano Bianchi, sindaco di Piazzatorre; Vincenzo Trapattoni, sindaco di Barbata; Cristina Baioni, consigliere comunale di Arzago d’Adda; Gianpaolo Borellini, vicesindaco di Fara Gera d’Adda; Federica Brumana, consigliere comunale a Costa Valle Imagna; Clara Ghisleni, consigliere comunale a Suisio; Nicola Micheli, vicesindaco di Viadanica; Manuela Midali, consigliere comunale a Lenna; Erica Peroni, vicesindaco di Piario; Loris Rodigari, consigliere comunale a Luzzana; Dino Rossoni, assessore a Ghisalba; Clara Vezzoli, vicesindaco di Pumenengo.

