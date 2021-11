Edoardo Bennato al Creberg: biglietti ancora disponibili - BergamoNews

Edoardo Bennato sarà in concerto al Creberg Teatro di Bergamo, in via Pizzo della Presolana, mercoledì 1° dicembre alle 21. I biglietti già acquistati per le precedenti date (13 marzo, 20 maggio e 12 novembre 2020 e 1 marzo 2021), annullate a causa dell’emergenza sanitaria, sono validi per la serata di mercoledì 1 dicembre. C’è ancora disponibilità di biglietti per il concerto. Si ricorda che per accedere al teatro è necessario essere provvisti di Green Pass / Certificazione verde COVID–19, documento di identità in corso di validità e mascherina.

Al Creberg Teatro di Bergamo mercoledì 1 dicembre, Edoardo Bennato propone al pubblico un emozionante viaggio musicale attraverso più di quarant’anni di carriera. In quasi tre ore di pura energia, tra rock, blues, musica elettronica e l’inconfondibile stile cantautorale, il pubblico potrà ascoltare i grandi classici dell’artista napoletano contenuti in nei noti concept-album, da “Non farti cadere le braccia” a “Io che non sono l’Imperatore” passando attraverso “La torre di Babele” e “Burattino senza fili”, il lavoro discografico del 1977 dove la favola diventa il mezzo per parlare con semplicità ed efficacia alla gente. E poi, ancora, i successi degli anni ‘80 e ‘90, molti dei quali sono rimasti nelle classifiche italiane dei dischi più venduti per diverse settimane o sono diventati veri e propri tormentoni estivi: “Tu vuoi l’America”, “Ok Italia”, “W la mamma”, “Se non ci fosse lei”, “Afferrare una stella”, “Un’estate italiana”, canzone ufficiale del campionato del mondo 1990 svoltosi in Italia e cantata con Gianna Nannini, “Ho fatto un selfie”, solo per citarne alcuni.

Un percorso tra emozioni e ricordi per rivivere l’evoluzione artistica e creativa di Edoardo Bennato, primo fra gli italiani ad approdare allo stadio San Siro di Milano, nel 1980, per un memorabile concerto davanti a 70.000 persone. Un concerto, quello al Creberg Teatro, che si propone come un racconto in musica, con l’ironia che da sempre contraddistingue Edoardo Bennato, dei diversi aspetti della nostra società: la politica, la famiglia, i figli, la falsità, il futuro, l’amore, il mondo delle donne; tra impegno e leggerezza, senza mai dimenticare le sue radici. Sul palco con Bennato la storica B Band: Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.

BIGLIETTI

I biglietti per il concerto di Edoardo Bennato di mercoledì 1 dicembre 2021 sono ancora disponibili alla biglietteria del Creberg Teatro di Bergamo , in via Pizzo della Presolana aperta da mercoledì a sabato dalle ore 13 alle ore 19, a 52 euro per il primo settore, a 42 euro per il secondo settore. E’ compresa la prevendita. Si possono acquistare anche online sul sito www.ticketone.it e nel circuito di negozi affiliati . Per informazioni: biglietteria del Teatro Creberg tel. 035.343434. Si ricorda che i biglietti già acquistati per le precedenti date (13 marzo, 20 maggio e 12 novembre 2020 e 1 marzo 2021) annullate a causa dell’emergenza sanitaria, sono validi per la serata di mercoledì 1 dicembre.

MODALITA’ DI ACCESSO AL TEATRO

Per l’accesso al Creberg Teatro è obbligatorio presentare il Green Pass – Certificazione verde COVID – 19, oltre al regolare biglietto per lo spettacolo e un documento d’identità in corso di validità. Il Green Pass deve certificare l’effettuata vaccinazione, l’avvenuta guarigione o il risultato negativo di un tampone molecolare o rapido antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Altre certificazioni che non rilasciano regolare green pass e relativo qr code, non garantiranno l’ingresso in teatro. Chiunque, al momento dell’ingresso, sarà sprovvisto di green pass e relativo qr code non potrà accedere in teatro e non avrà diritto al rimborso del biglietto. Sono esentati dal green pass e dal tampone antigenico i bambini fino a 12 anni e i soggetti esenti. Rimane valido anche per loro il rispetto delle norme generali (misurazione della temperatura all’ingresso, uso della mascherina al di sopra dei 6 anni, utilizzo del gel igienizzante). All’ingresso del foyer del teatro agli ospiti viene misurata la temperatura; l’ingresso è proibito in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°. Il pubblico è invitato a rispettare il distanziamento, a indossare la mascherina e ad evitare situazioni di assembramento per tutta la durata della permanenza negli spazi del teatro. E’ disponibile ampia dotazione di dispenser igienizzante per le mani in più punti della struttura.

Per maggiori informazioni: www.crebergteatro.it e www.dgc.gov.it/web/

Per consentire i controlli di legge e agevolare l’espletamento delle procedure dettate dall’emergenza sanitaria si consiglia di arrivare al teatro con adeguato anticipo. Il teatro sarà aperto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

