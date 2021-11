Covid, la Lombardia apre alla prenotazione della terza dose per tutti gli over 18 - BergamoNews

Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva annunciato la data di mercoledì 1 dicembre come quella di apertura della vaccinazione con la terza dose per tutti gli over 18.

La Lombardia è arrivata in anticipo e già a partire da martedì 30 novembre ha reso possibile la prenotazione della dose booster del vaccino anti Covid-19 per tutti i cittadini di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi (150 giorni).

Resta ovviamente aperta la prenotazione anche per over 40, cittadini con elevata fragilità, cittadini trapiantati e immunocompromessi, operatori sanitari e sociosanitari, cittadini maggiorenni vaccinati con Janssen.

