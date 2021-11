Vaccinazioni anti-Covid: dalla Regione gli esperti rispondono ai dubbi - BergamoNews

Non solo tv, quotidiani online e siti di informazione, ma anche teatri, squadra di calcio e associazioni di categoria, trasmetteranno dalle loro pagine social ‘Stop ai dubbi’, la diretta che lunedì 29 novembre – dalle ore 15 alle 18, dalla sede della Regione – verrà diffusa dalle pagine Facebook della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline e anche da Bergamonews per rispondere ai dubbi dei cittadini in merito alle vaccinazioni anti-Covid.

Tra i soggetti che hanno già contattato Lombardia Notizie garantendo la loro partecipazione ci sono infatti i teatri Lirico e Nazionale di Milano, la squadra di calcio professionistica del Seregno (che già aveva dimostrato forte sensibilità scendendo in campo con una maglia su cui era impressa la scritta ‘vaccinatevi’) e l’Associazione Lombarda dei Giornalisti.

Lunedì, nella diretta ‘Stop ai dubbi’, interverranno: Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso.

