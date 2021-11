Una scuola in movimento: l’Imiberg è sportiva per antonomasia - BergamoNews

Il primo segno della vita è il movimento. Le cose vive si muovono, si spostano, cambiano. Anche l’Imiberg è viva, si muove, evolve. Imiberg è movimento perché non sta mai ferma, riprendendo due slogan che ci hanno accompagnato negli ultimi due anni, è “una scuola sempre al lavoro” e “una scuola che è tutta una cantiere”. Poi essere movimento per noi vuol dire che facciamo movimento: l’Imiberg è la scuola sportiva per antonomasia.

Dal punto di vista della scuola in continua evoluzione, il punto della questione è l’attitudine a voler sempre migliorare, a cercare ogni giorno di fare un passo in più. Per rispondere alle esigenze che alunni e famiglie ci presentano, in maniera sempre più pronta ed efficace. Per fare degli esempi possiamo citare i numerosi corsi di aggiornamento che tutti i nostri docenti seguono o i recenti cantieri che hanno interessato l’edificio scolastico. Potevamo accontentarci della nostra prestigiosa struttura, ma abbiamo deciso di metterci mano per avere spazi e ambienti che ci permettano di svolgere sempre meglio la nostra missione. Così abbiamo rifatto il giardino della scuola dell’infanzia, sacrificando il parcheggio sud; abbiamo creato un nuovo piazzale polifunzionale per i ragazzi delle scuole superiori, sacrificando il parcheggio nord; abbiamo ristrutturato completamente il laboratorio di chimica e abbiamo costruito il nuovo laboratorio di motoria.

A proposito della nuova palestrina, Imiberg crede fortemente nello sport come strumento educativo privilegiato. Qualche anno fa lanciammo la campagna “sportiamo”, perché lo sport è parte integrante del nostro fare scuola. Questo lo si vede in tre cose in particolare: l’attenzione alle attività sportive e motorie nei percorsi di tutti i livelli scolastici, la Polisportiva Imiberg e il liceo scientifico sportivo.

La nostra Polisportiva è una realtà nata da genitori e insegnanti con la passione per lo sport e per l’educazione, che hanno voluto creare un luogo dove i giovani potessero fare sport con degli istruttori qualificati, in continuità con la visione educativa dell’Imiberg. Attualmente, la polisportiva propone Atletica (corsi introduttivi e squadra agonistica), calcio a 7 (pulcini, esordienti e giovanissimi) e danza acrobatica; tutti svolti nelle nostre strutture al termine delle lezioni (aperti anche a studenti di altre scuole).

Il liceo scientifico sportivo è il liceo dove si pratica e si studia scientificamente lo sport. È una sperimentazione iniziata nell’a.s. 2014/15 che ha come focus principale lo sport, ma che lo osserva avvalendosi di tutti i punti di analisi: storico-letterario, artistico, scientifico, giuridico, economico e tecnico. Un percorso dedicato sia agli sportivi di alto livello, che ai ragazzi interessati alle professioni del mondo dello sport.

L’Imiberg è movimento, ma ha anche dei punti fermi. Sul sito web della scuola potete scoprire le altre 7 parole della campagna “Una scuola straordinaria.”, e molto altro. Per conoscere da vicino la scuola potete partecipare agli Open Day e agli altri eventi di scuola aperta che stiamo organizzando. Trovate tutte le informazioni aggiornate sul sito www.imiberg.it

Mai fermi vuol dire anche lavorare per migliore l'edificio scolastico

