Trescore, operaio schiacciato dall'escavatore: traumi a testa e torace - BergamoNews

Trescore Balneario. Un operaio di 46 anni è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni in gravi condizioni a causa di un grave infortunio sul lavoro.

È successo poco prima delle 17 di lunedì in via Francesco Nullo 1. La dinamica esatta è al vaglio delle forze dell’ordine ma secondo le prime informazioni il 46enne stava lavorando in strada quando è stato schiacciato da un mini escavatore.

Il 46enne ha riportato traumi da schiacciamento alla testa e al torace ed è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale dell’Ats Bergamo.

